Події

13:48 27.01.2022

Нацгвардієць, який розстріляв товаришів зі служби на "Південмаші", дав показання

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Нацгвардієць, який розстріляв товаришів зі служби на "Південмаші", дав показання

Військовослужбовець Національної гвардії Артемій Рябчук, який розстріляв варту на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі, дав показання оперативникам.

"Я сиджу в тривожній групі, у тривожної групи є автомати... я беру автомат... заряджаю перший "магазин" і стріляю по двох... строковик і один контрактник... я знав, що ІТЗО зв'язується з частиною кожні 30 хвилин для того, щоб доповісти про обстановку. І щоб вона не доповіла, я пальнув по ній… Після чого забираю всі "ріжки"… Жінка мене не випускала… я вистрілив їй у голову, після чого я відкрив одні з дверей виходу і почав палити по дверному замку… у мене нічого не вийшло. Я побродив заводом, знайшов місце, через яке зможу перестрибнути", - розповів Рябчук співробітникам правоохоронних органів на відео, яке продемонстрував телеканал "Україна 24".

Як повідомлялося, солдат строкової служби Національної гвардії України Рябчук Артемій Юрійович, 2001 р. н., у четвер, 27 січня, о 3:40 відкрив вогонь по військовослужбовцях варти на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш". Унаслідок цього загинули четверо військовослужбовців Нацгвардії та одна цивільна, ще п'ятеро дістали поранень. Зловмисник втік із місця події зі зброєю, але був затриманий о 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородному Дніпропетровської області.

Мотиви скоєного злочину поки що невідомі. За фактом масового вбивства Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження.

ДБР також зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії України, яка призвела до трагедії на території "Південмашу".

Теги: #рябчук #показання
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