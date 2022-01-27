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11:44 27.01.2022

Нацгвардієць, який розстріляв товаришів зі служби на "Південмаші", сам здався правоохоронцям – ДБР

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Нацгвардієць, який розстріляв товаришів зі служби на "Південмаші", сам здався правоохоронцям – ДБР

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв варту на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі, сам здався правоохоронцям, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

Заступник директора теруправління ДБР у Полтаві Володимир Шило повідомив журналістам у четвер у Дніпрі, що Рябчук сам зв'язався з правоохоронцями та здався їм.

Він повідомив, що нацгвардієць попросив випадкову жінку зв'язатися з поліцією та повідомити про його місцеперебування.

Як повідомлялося, солдат термінової служби Національної гвардії України Рябчук Артемій Юрійович, 2001 р. н., у четвер, 27 січня, о 3:40 відкрив вогонь по військовослужбовцях варти на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш". Унаслідок загинули четверо військовослужбовців Нацгвардії та одна цивільна, ще п'ятеро дістали поранень. Зловмисник втік із місця події зі зброєю, але був затриманий о 9.30 на вул. Крайній у м. Підгородному Дніпропетровської області.

Мотиви скоєного злочину поки що невідомі. За фактом масового вбивства Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження.

 

Теги: #дбр #рябчук
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