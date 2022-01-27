Події

14:44 27.01.2022

На Дніпропетровщині знайшли частини автомата, викинуті підозрюваним у розстрілі на території "Південмашу"

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На Дніпропетровщині знайшли частини автомата, викинуті підозрюваним у розстрілі на території "Південмашу"

У м. Підгородне Дніпропетровської області в занедбаній будівлі виявили 14 порожніх магазинів до автомата Калашникова, повідомляє пресслужба поліції області.

"Після затримання озброєного військовослужбовця поліцейські почали відпрацювання прилеглої території. На відстані близько 500 метрів від місця затримання було виявлено покинуту будівлю. Саме там правоохоронці виявили та вилучили пусті магазини, розгрузку та інші речі затриманого. Всі речові докази були скеровані до ДБР", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, солдат строкової служби Національної гвардії України Рябчук Артемій Юрійович, 2001 р. н., у четвер, 27 січня, о 3:40 відкрив вогонь по військовослужбовцях варти на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш". Унаслідок цього загинули четверо військовослужбовців Нацгвардії та одна цивільна, ще п'ятеро дістали поранень. Зловмисник утік із місця події зі зброєю, але був затриманий о 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородному Дніпропетровської області.

Мотиви скоєного злочину поки що невідомі. За фактом масового вбивства Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження.

Теги: #рябчук #автомат #частина
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