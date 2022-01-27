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18:26 27.01.2022

Нацполіція дякує громадянам за допомогу в розшуку нацгвардійця, який вчинив стрілянину на "Південмаші"

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Нацполіція дякує громадянам за допомогу в розшуку нацгвардійця, який вчинив стрілянину на "Південмаші"

Національна поліція дякує небайдужим громадянам за допомогу в розшуку військовослужбовця Артемія Рябчука, який влаштував стрілянину по колегах на "Південмаші".

"Ми встановили особу зловмисника… розіслали орієнтування у ЗМІ… і люди, у свою чергу, могли отримати цю інформацію, побачити ймовірного зловмисника та відреагувати. Це дуже важливий момент, коли суспільство допомогло оперативно знайти людину та затримати її", - сказала на брифінгу речниця Нацполіції Мар'яна Рева в Києві в четвер.

За її словами, Нацполіція отримала понад десять повідомлень від громадян.

"Одне повідомлення від чоловіка, яке надійшло на 102, виявилося правдивим. Він повідомив, що людина, яка схожа на розшукувану, зі зброєю перебуває на вулиці міста Підгородне (Дніпропетровська область). Туди оперативно виїхали два екіпажі патрульної поліції та близько 9:30 затримали зловмисника", - розповіла Рева.

За її словами, під час відпрацювання території було виявлено покинуту будівлю з речами, які зловмисник там залишив, та понад 10 порожніх магазинів від автомата.

Коментуючи інформацію про те, що зловмисник сам попросив жінку зателефонувати до поліції, речниця Нацполіції уточнила: "Справді, підозрюваний підійшов до жінки і попросив, щоб вона зателефонувала до поліції, що його розшукують і що він перебуває саме там. У цей же момент повз проходив чоловік, він побачив зловмисника, упізнав його та зателефонував на 102".

Тобто, як пояснила Рева, екіпаж патрульної поліції, який перший прибув на виклик, виїхав за повідомленням саме цього чоловіка.

Потім уже, за словами речниці Нацполіції, надійшло повідомлення від жінки, яка повідомила, що розшукувана людина перебуває поруч із нею і просить, щоб поліція до неї приїхала.

Говорячи про постраждалих, Рева повідомила, що стан чотирьох поранених вдалося стабілізувати, а ще одна жінка перебуває у тяжкому стані.

За її словами, понад 40 поліцейських і нацгвардійців Дніпропетровської області здали кров для надання допомоги тим, хто опинився в лікарні через цю трагедію.

Як повідомлялося, солдат строкової служби Нацгвардії Артемій Рябчук, 2001 р. н., 27 січня о 3:40 відкрив вогонь по військовослужбовцях варти на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш"). У результаті загинуло четверо військовослужбовців Нацгвардії та одна цивільна, ще п'ятеро отримали поранення. Зловмисник утік із місця події зі зброєю, але був затриманий о 9:30 у м. Підгородному Дніпропетровської області.

Мотиви скоєного злочину наразі невідомі.

За інформацією Офісу генпрокурора, стосовно військовослужбовця Нацгвардії України відкрито провадження за фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 КК України). Справу розслідує ДБР, процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

ДБР також відкрило провадження за службовою недбалістю керівництва Нацгвардії.

Слідство розглядає кілька версій, зокрема нестатутні відносини, найближчим часом буде проведено експертизу психічного стану підозрюваного.

Теги: #розшук #рябчук #громадяни
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