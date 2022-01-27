Троє поранених на "Південмаші" у важкому стані, життя двох поза небезпекою

З п'яти поранених унаслідок стрілянини на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш" у Дніпрі троє – у важкому стані, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Дівчина дістала поранення в коліно, в плече і найважче в живіт. Наразі хірурги лікарні Мечникова борються за її життя. Вона втратила понад три літри крові. Ще один її товариш зі служби, який дістав поранення в черевну порожнину, також перебуває у тяжкому стані… У тяжкому стані перебуває також військовослужбовець НГУ доставлений до 16 міської лікарні. У нього поранення у груди, у стегно та у плече", - написав Геращенко у Facebook.

Він уточнив, що життя ще двох поранених, доставлених до лікарні Мечникова, за оцінками лікарів, поза небезпекою, і закликав жителів міста здати кров для постраждалих військовослужбовців.

Як повідомлялося, солдат термінової служби Національної гвардії України Рябчук Артемій Юрійович, 2001 р. н., у четвер, 27 січня, о 3:40 відкрив вогонь по військовослужбовцях варти на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш". Унаслідок загинули четверо військовослужбовців Нацгвардії та одна цивільна, ще п'ятеро дістали поранень. Зловмисник втік із місця події зі зброєю.

Рябчука було затримано о 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородному Дніпропетровської області.

Мотиви скоєного злочину поки що невідомі.

За фактом масового вбивства Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження.