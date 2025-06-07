Інтерфакс-Україна
Події
17:27 07.06.2025

РФ атакувала пожежну частину на Донеччині

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Окупаційна російська армія в суботу атакувала дроном пожежну частину у Родинському Покровського району Донецької області, виникла пожежа, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Ворожий дрон завдав удару по пожежно-рятувальній частині у Родинському, поціливши у покрівлю будівлі. Виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували", - повідомляють у телеграм-каналі відомства.

За інформацією ДСНС, особовий склад частини не постраждав, оскільки перебував в укритті.

Теги: #атака_рф #частина #донецька_область #дснс

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