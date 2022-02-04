Нацгвардієць Рябчук відмовився від своїх свідчень, адвокат вимагає визнати його потерпілим

Нацгвардієць Артемій Рябчук, підозрюваний у вбивстві товаришів по службі на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш", відмовився від своїх колишніх свідчень. Новий адвокат підозрюваного вважає свого підзахисного потерпілим.

Фотокопію відповідної заяви Рябчука оприлюднено Telegram-каналом "Реальний Київ" у четвер увечері.

У заяві йдеться про те, що Рябчук визнає єдиними своїми захисниками приватних адвокатів, кошти на яких йому зібрала громадськість. Усі наступні слідчі дії він погоджується проводити лише за їх присутності. Також у цій заяві підозрюваний відмовляється від усіх своїх свідчень, наданих раніше.

Окрім цього адвокат затриманого солдата-строковика повідомив, що його клієнт є постраждалим.

Як повідомлялося, солдат термінової служби Нацгвардії Артемій Рябчук, 2001 р.н. 27 січня о 3:40 відкрив вогонь по військовослужбовцям варти на території "Південмашу". В результаті загинули четверо військовослужбовців Нацгвардії та одна цивільна, ще п'ятеро осіб отримали поранення. Зловмисник втік з місця події зі зброєю, але був затриманий о 9:30 у м. Підгородне (Дніпропетровська обл.).

Мотиви скоєного злочину поки що не відомі.

За інформацією Офісу генпрокурора, щодо військовослужбовця Нацгвардії України відкрито провадження за фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч.2 ст.115, ч.3 ст.408 КК України). Справу розслідує ДБР, процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

ДБР також відкрило провадження зі службової недбалості керівництва Нацгвардії.

Слідство розглядає кілька версій, зокрема, нестатутні відносини. Найближчим часом буде проведено експертизу психічного стану підозрюваного.