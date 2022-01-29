Події

08:03 29.01.2022

Суд відправив під варту без права застави нацгвардійця, який розстріляв людей у Дніпрі

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Суд відправив під варту без права застави нацгвардійця, який розстріляв людей у Дніпрі

Кіровський районний суд Дніпра обрав запобіжний захід військовослужбовцю Національної гвардії Артему Рябчуку, який влаштував 27 січня стрілянину на території підприємства "Південмаш" у Дніпрі, вбивши п'ятьох і поранивши ще стільки ж людей.

Згідно з трансляцією на засіданні суду, суддя вважає за доцільне обрати підозрюваному Рябчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27 березня 2022 року.

"Утримання під вартою на гауптвахті за місцем несення служби Рябчука може заважати досудовому слідству та неупередженому з'ясовуванню всіх обставин злочину, тому місцем тримання під вартою встановлено "Дніпровську установу виконання покарань №4", - сказано в повідомленні.

Суд вирішив відправити Рябчука під варту без альтернативи внесення застави. Він утримуватиметься під вартою до 27 березня 2022 року.

Сторона обвинувачення просила суд відправити нацгвардійця на гауптвахту, але суд вирішив, що нацгвардійця слід відправити до СІЗО.

 

 

 

Теги: #арешт #нацгвардієць #дніпро
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