СБ України підтвердила особу Героя, розстріляного після фрази "Слава Україні!"

Служба безпеки України остаточно підтвердила особу Героя, якого російські окупанти розстріляли після слів "Слава Україні!", повідомляє пресслужба СБУ.

"Слідчі Служби безпеки встановили, що українським військовим, якого розстріляли після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю ввечері.

Зазначається, що "остаточно підтвердити дані Героя вдалося після комплексу слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів".

Також СБУ отримала висновок судової портретної експертизи, яка підтвердила, що на відео - саме Олександр Мацієвський.

"Це справжній Герой, який, навіть дивлячись в обличчя смерті, продемонстрував усьому світу, що таке український характер і незламність. Саме такі захисники сьогодні боронять нашу землю, а значить – ворог обов’язково буде розбитий. Бо Велика Перемога України складається із героїчних вчинків таких людей, як Олександр Мацієвський. Герою слава! Героям слава! Україні слава!" - зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Також він додав, що СБУ працює над ідентифікацією російських окупантів, які вчинили цей злочин.

"Ми зробимо все, щоб ці нелюди понесли заслужене покарання", - зазначив Малюк.

Відомо, що Олександр Мацієвський був призваний на військову службу в березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти біля населеного пункту Червона Гора в Донецькій області.

За інформацією, встановленою СБУ, Олександра Мацієвського було розстріляно 30 грудня 2022 року. Його тіло було повернуто додому в лютому 2023 року.

Наразі СБУ вживає комплексних заходів для встановлення осіб військовослужбовців РФ, які вчинили цей злочин. Досудове розслідування здійснюється відповідно до статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).