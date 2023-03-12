Події

19:55 12.03.2023

СБ України підтвердила особу Героя, розстріляного після фрази "Слава Україні!"

2 хв читати
СБ України підтвердила особу Героя, розстріляного після фрази "Слава Україні!"

Служба безпеки України остаточно підтвердила особу Героя, якого російські окупанти розстріляли після слів "Слава Україні!", повідомляє пресслужба СБУ.

"Слідчі Служби безпеки встановили, що українським військовим, якого розстріляли після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю ввечері.

Зазначається, що "остаточно підтвердити дані Героя вдалося після комплексу слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів".

Також СБУ отримала висновок судової портретної експертизи, яка підтвердила, що на відео - саме Олександр Мацієвський.

"Це справжній Герой, який, навіть дивлячись в обличчя смерті, продемонстрував усьому світу, що таке український характер і незламність. Саме такі захисники сьогодні боронять нашу землю, а значить – ворог обов’язково буде розбитий. Бо Велика Перемога України складається із героїчних вчинків таких людей, як Олександр Мацієвський. Герою слава! Героям слава! Україні слава!" - зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Також він додав, що СБУ працює над ідентифікацією російських окупантів, які вчинили цей злочин.

"Ми зробимо все, щоб ці нелюди понесли заслужене покарання", - зазначив Малюк.

Відомо, що Олександр Мацієвський був призваний на військову службу в березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти біля населеного пункту Червона Гора в Донецькій області.

За інформацією, встановленою СБУ, Олександра Мацієвського було розстріляно 30 грудня 2022 року. Його тіло було повернуто додому в лютому 2023 року.

Наразі СБУ вживає комплексних заходів для встановлення осіб військовослужбовців РФ, які вчинили цей злочин. Досудове розслідування здійснюється відповідно до статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

 

 

 

Теги: #сбу #герой #особа #підтвердження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:32 12.03.2023
Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському

Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському

18:11 10.03.2023
СБУ повідомила про підозру десяти керівникам "урядів Л/ДНР", які передали ворогу агропідприємства та лікарні

СБУ повідомила про підозру десяти керівникам "урядів Л/ДНР", які передали ворогу агропідприємства та лікарні

18:13 09.03.2023
Особу розстріляного полоненого українського військовослужбовця поки що не встановлено - Єрмак

Особу розстріляного полоненого українського військовослужбовця поки що не встановлено - Єрмак

14:16 09.03.2023
СБУ: заява про нібито участь української спецслужби в підготовці теракту в Придністров'ї є провокацією РФ

СБУ: заява про нібито участь української спецслужби в підготовці теракту в Придністров'ї є провокацією РФ

18:18 08.03.2023
Правоохоронці підозрюють посадових осіб Айбокс Банку у сприянні гральному бізнесу в ухиленні від сплати 400 млн грн податків

Правоохоронці підозрюють посадових осіб Айбокс Банку у сприянні гральному бізнесу в ухиленні від сплати 400 млн грн податків

12:27 08.03.2023
СБУ запобігла розкраданню державного газу на майже 100 млн грн

СБУ запобігла розкраданню державного газу на майже 100 млн грн

18:35 07.03.2023
СБУ не має наміру коментувати сказане Лукашенком - пресслужба

СБУ не має наміру коментувати сказане Лукашенком - пресслужба

17:33 07.03.2023
СБУ викрила спроби російських спецслужб збирати розвіддані в Україні "від імені" зарубіжних ЗМІ

СБУ викрила спроби російських спецслужб збирати розвіддані в Україні "від імені" зарубіжних ЗМІ

18:24 06.03.2023
Зеленський здійснив низку звільнень у центральному та двох облуправліннях СБУ, призначив нового голову спецслужби в Сумській області - укази

Зеленський здійснив низку звільнень у центральному та двох облуправліннях СБУ, призначив нового голову спецслужби в Сумській області - укази

14:22 06.03.2023
БЕБ і СБУ вилучили понад 16 тис. тонн нафтопродуктів у рамках розслідування корупційних схем колишнього менеджменту "Укрнафти" й "Укртатнафти"

БЕБ і СБУ вилучили понад 16 тис. тонн нафтопродуктів у рамках розслідування корупційних схем колишнього менеджменту "Укрнафти" й "Укртатнафти"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із 6 березня під Бахмутом знищено понад 1100 російських солдатів

Зеленський закликав активніше міняти звичайні лампи на LED-лампи

Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському

Зеленський поспілкувався з учасниками 27-ї Української антарктичної експедиції у 160-ту річницю від дня народження Вернадського

Протягом доби авіація ЗС України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога

ОСТАННЄ

Із 6 березня під Бахмутом знищено понад 1100 російських солдатів

Зеленський закликав активніше міняти звичайні лампи на LED-лампи

ТОВ "Паріматч" офіційно припинило діяльність в Україні

Зеленський поспілкувався з учасниками 27-ї Української антарктичної експедиції у 160-ту річницю від дня народження Вернадського

За добу ворог завдав ракетного удару, чотири авіаудари та здійснив близько 20 обстрілів і РСЗВ

11 березня зафіксовано надходження в морг Енергодара близько 30 тіл загиблих окупантів

У Херсонській області з 15 березня терміном на місяць дозволять продаж алкоголю

У двох селах Херсонщини відновлять централізоване водопостачання завдяки допомозі міжнародних партнерів

На Житомирщині офіцер побив солдата в навчальному центрі, розпочато службове розслідування

Протягом доби авіація ЗС України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА