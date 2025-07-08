Інтерфакс-Україна
Події
22:09 08.07.2025

Петиція до президента про присвоєння "Героя України" 16-річному Степану Чубенку набрала 25 тис. голосів

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Петиція про присвоєння звання "Герой України" (посмертно) 16-річному уродженцю Краматорська Степану Чубенку набрала необхідні 25 тис. голосів та чекає на розгляд президента Володимира Зеленського.

Згідно з інформацією на сайті президента, петиція була оприлюднена 11 квітня 2025 року і станом на 8 липня набрала понад необхідні 25 тисяч голосів.

"З початком Революції Гідності та після побиття студентів на Майдані Незалежності у Києві, Степан став учасником політичних процесів, що відбувалися в країні. Як і вся тогочасна прогресивна молодь України, він обрав шлях Євроінтеграції. Брав активну участь у Краматорському Євромайдані. Сам організував марш підтримки Євромайдану в лютому 2014 року… У подальшому Степан регулярно брав участь в проукраїнських мітингах", - ідеться в повідомленні.

Згідно тексту петиції, Чубенка розстріляли в липні 2014 року в Донецькій області за відмову вбивати українців у складі угрупування "ДНР".

До завершення розгляду документа президентом залишилося три дні.

Джерело: https://petition.president.gov.ua/petition/245406?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR5BhyuXbNp_8iJGrzw3_FgpDCN4fr1ikm6OATO1FUNii--W_Ju3Xw6ffenrnA_aem_FPF_6aiJLg1wTrcu_awjAw

Теги: #петиція #герой #голоси

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