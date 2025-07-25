Стефанчук підтвердив загибель нардепа "Голосу" Рущишина

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив загибель в дорожно-транспортній пригоді народного депутата від фракції "Голос" в парламенті Ярослава Рущишина та висловив співчуття родичам.

"З глибоким сумом повідомляю про загибель народного депутата України Ярослава Рущишина — члена депутатської фракції політичної партії "Голос", секретаря Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку", - написав Стефанчук в Facebook.

За словами спікера парламенту, Рущишин був людиною переконань і дії. "У парламенті він послідовно відстоював свої принципи, працюючи з гідністю, чесністю та повагою до людей. Висловлюю щирі співчуття родині, близьким, колегам і всім, хто знав Ярослава. Світла пам’ять", - підсумував спікер Ради.

Як повідомлялося, народний депутат від партії "Голос" Ярослав Рущишин загинув у результаті дорожньо-транспортної пригоди. Про це також повідомляв його однопартієць Ярослав Железняк та нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.