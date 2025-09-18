Інтерфакс-Україна
09:52 18.09.2025

Пам’ять, що перетворюється на силу: історія вірменського добровольця Геворга Мкртчяна

У часи, коли світ часто забуває справжні цінності, постають імена, які стають дороговказом для майбутніх поколінь. Одне з таких імен — Геворг Мкртчян. Його життєвий шлях, його подвиг і його жертовність сьогодні об’єднують не лише Вірменію та Україну, а й усіх, хто вірить у право людини жити вільно.

Геворг був сином вірменського народу, виріс на землі, що не раз ставала ареною чужих рішень і несправедливих компромісів. Арцах — край, який мав би бути домом для вірмен, — став заручником політики Кремля ще з часів більшовицької диктатури. Штучні кордони, закладене «вогнище» ворожнечі, постійна стратегія «керованого хаосу» — усе це призвело до трагедії, яка зламала долі сотень тисяч людей. Саме у цьому вирі опинився Геворг, молодий воїн, якому судилося пройти крізь випробування війною.

Але справжній воїн не зупиняється на межах власної країни, коли зло виходить за кордони. Геворг свідомо вирушив добровольцем до України. Він добре розумів: боротьба українців із російською агресією — це не лише їхня війна. Це спільна боротьба за право всіх народів жити без страху, окупації та диктатури. Захищаючи українські міста і села, він одночасно захищав і свою Вірменію, і кожен куточок світу, де свобода ще зберігає сенс.

Геворг Мкртчян загинув. Але він пішов із життя не як випадкова жертва війни, а як Герой. Його ім’я стало символом єдності двох народів, свідченням того, що спільні цінності сильніші за будь-які кордони. Сьогодні про нього говорять у Вірменії, в Україні, і далеко за їхніми межами. І кожне таке слово — це не просто пам’ять, а відлуння його мужності.

Приклад Геворга і тисяч його побратимів — це нагадування: справжня сила людини не лише у зброї, якою вона володіє. Справжня сила — у величі духу, у здатності залишатися світлом навіть тоді, коли навколо панує темрява. Вони показали, що в найскладніші часи можна зберегти людяність і вірність ідеалам свободи.

Нехай пам’ять про Геворга Мкртчяна буде благословенною. Нехай його подвиг стане тим вогнем, який освітлюватиме шлях не лише для сучасників, а й для прийдешніх поколінь. І нехай наші серця завжди будуть сповнені вдячності й любові до тих, хто віддав своє життя за свободу.

Теги: #зсу #герой #мкртчян #вірмени #доброволець

