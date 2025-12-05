Інтерфакс-Україна
Використання заморожених російських активів у Бельгії для допомоги Україні є законним – бельгійські академіки

Використання заморожених російських активів, що зберігаються в Бельгії, для фінансування допомоги Україні відповідає міжнародному праву й базується на легальних контрзаходах проти держави-агресора, йдеться в авторській колонці групи бельгійських академіків у виданні Le Soir (Бельгія).

"Відмова від використання заморожених активів фактично перекладала б значну частину витрат на відбудову України на платників податків західних країн, тоді як міжнародне право покладає обов’язок компенсації на державу-агресора", – вказують автори колонки.

У матеріалі зазначається, що ці активи, здебільшого розміщені у бельгійському Euroclear, можуть стати гарантією для репараційної позики Україні обсягом 140 млрд євро, яку пропонує Європейська комісія (ЄК). Рішення передбачає, що після припинення війни Росія могла б повернути право власності на активи лише після компенсації Україні збитків, що робить схему тимчасовою і зворотною.

Автори нагадали, що Генеральна асамблея ООН визнала Росію відповідальною за агресію проти України, що дає державам право застосовувати контрзаходи згідно з кодифікованими нормами міжнародного права.

"Дії Європейської комісії ґрунтуються на юридично міцних підставах", – наголосили академіки.

У статті вказано, що прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер виступив проти цієї ініціативи, посилаючись на імовірні юридичні ризики та двосторонні угоди з Росією, а також на небажання, щоб Бельгія самостійно несла можливі фінансові наслідки.

Європейська комісія запевнила, що механізм передбачає спільний розподіл ризиків між державами.

"Ми поділимо тягар справедливо, як це прийнято в Європі", – заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

У колонці також спростовано аргументи щодо можливого репутаційного ризику для Euroclear або європейської фінансової системи. Автори підкреслили, що заходи стосуються активів держави, відповідальної за міжнародно протиправне діяння, і такі рішення не створюють загальної практики для інших випадків.

Додатково зазначається, що позиція про потенційний негативний вплив рішення ЄС на переговори щодо мирної угоди є необґрунтованою, оскільки передбачає фактичне звільнення Росії від зобов’язань з репарацій та переклад витрат на платників податків інших країн.

Водночас професор права ЄС у HEC Paris Альберто Алеманно, коментуючи дискусію у соцмережі Х, закликав Бельгію "обрати правову сміливість замість правового паралічу", зазначивши, що ризики юридичних суперечок перебільшені, тоді як стратегічні ризики бездіяльності значно вищі. За його словами, Росія могла подавати позови ще з 2022 року, але цього не зробила, а наявні правові механізми дозволяють ЄС захищати свою позицію.

Як повідомлялось, близько 193 млрд євро російських активів, заморожених у Європі, зберігаються у бельгійській компанії Euroclear. ЄК готує законодавчу ініціативу, яка дозволить використати ці активи як гарантію для репараційної позики Україні, питання має бути розглянуте на саміті ЄС 18–19 грудня. В той же час таке рішення досі блокує прем’єр Бельгії, а за даними Bloomberg, проти наразі також виступають й США, щоб використати цей аргумент у переговорах з РФ. 

