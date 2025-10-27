Енергетики відновили світло для 1740 абонентів у Новомиколаївці на Запоріжчині після ворожої атаки

Після ворожої атаки електропостачання вже відновлено для 1740 абонентів у смт Новомиколаївка Запорізької області, роботи з ліквідації наслідків продовжуються, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Крім того, ще у шести населених пунктах через ворожі удари для безпеки людей залишаються знеструмленими 762 абоненти. Як тільки безпекова ситуація дозволить – енергетики візьмуться за роботу", – зазначив Федоров.