Інтерфакс-Україна
Події
08:05 27.10.2025

Енергетики відновили світло для 1740 абонентів у Новомиколаївці на Запоріжчині після ворожої атаки

1 хв читати
Енергетики відновили світло для 1740 абонентів у Новомиколаївці на Запоріжчині після ворожої атаки

Після ворожої атаки електропостачання вже відновлено для 1740 абонентів у смт Новомиколаївка Запорізької області, роботи з ліквідації наслідків продовжуються, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Крім того, ще у шести населених пунктах через ворожі удари для безпеки людей залишаються знеструмленими 762 абоненти. Як тільки безпекова ситуація дозволить – енергетики візьмуться за роботу", – зазначив Федоров.

 

Теги: #електрика #атака #запорізька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:55 27.10.2025
Одна людина загинула, одна поранена внаслідок атак РФ по 24 населених пунктах Запорізької області

Одна людина загинула, одна поранена внаслідок атак РФ по 24 населених пунктах Запорізької області

22:12 26.10.2025
Безпілотники атакували Запорізький район: понад 1,7 тис. абонентів залишилися без світла - ОВА

Безпілотники атакували Запорізький район: понад 1,7 тис. абонентів залишилися без світла - ОВА

21:33 26.10.2025
"Укренерго" у понеділок вводить графіки обмеження потужності для промисловості в окремих регіонах

"Укренерго" у понеділок вводить графіки обмеження потужності для промисловості в окремих регіонах

18:17 26.10.2025
Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

08:52 26.10.2025
Кількість постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА на Київ зросла до 29, з них 7 – діти – прокуратура

Кількість постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА на Київ зросла до 29, з них 7 – діти – прокуратура

07:24 26.10.2025
Троє загиблих та 27 постраждалих внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Київ – Кличко

Троє загиблих та 27 постраждалих внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Київ – Кличко

05:22 26.10.2025
Кілкість постраждалих внаслідок нічної атаки російських дронів на Київ зросла до 26 – КМВА

Кілкість постраждалих внаслідок нічної атаки російських дронів на Київ зросла до 26 – КМВА

07:27 25.10.2025
Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, один постраждалий

Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, один постраждалий

08:31 24.10.2025
Росіяни обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області, двоє поранених – ОВА

Росіяни обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області, двоє поранених – ОВА

20:32 23.10.2025
Обмеження е/е застосовуватиметься в пʼятницю в окремих регіонах з 7:00 до 23:00

Обмеження е/е застосовуватиметься в пʼятницю в окремих регіонах з 7:00 до 23:00

ВАЖЛИВЕ

ГУР: Уражено три РЛС та ворожий десантний катер в окупованому Криму

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

РФ застосувала проти України за тиждень майже 1200 дронів, 1360 КАБ та понад 50 ракет - Зеленський

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

ОСТАННЄ

ВПК Росії вперше за три роки увійшов у спад – ЦПД

ОВА: Ворожі атаки залишили без світла частину Сумщини

Генштаб зафіксував впродовж доби 124 бойові зіткнення

Трамп заявив, що дуже швидко зможе врегулювати кризу між Афганістаном і Пакистаном

Окупанти за добу втратили 800 осіб та 138 од. спецтехніки

27 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

США уклали торговельні угоди з країнами Південно-Східної Азії для диверсифікації постачання мінералів

Ворог втратив 73 особи на покровському напрямку - Генштаб

Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово закрили через невідомі повітряні судна - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА