URC-2025: ЄБРР та МФК розглядають можливість фінансування другої ВЕС ОККО Group на 192 МВт

Група компаній OKKO, чия мережа АЗК працює під однойменним брендом, підписала мандатні листи з Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) та Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) щодо їхньої участі у фінансуванні будівництва другої ВЕС компанії на заході України з плановою потужністю 192 МВт (ВЕС Затуринці – ЕР).

Як повідомляється у релізі ОККО Group у понеділок, підписання відбулося у рамках Ukraine Recovery Conference-2025 у Римі, що проходила 10-11 липня.

"Цей проєкт має на меті допомогти у вирішенні нагальних енергетичних потреб України. Наразі він проходить процедуру due diligence й очікує на затвердження керівництвом та радами директорів МФК та ЄБРР", – йдеться у релізі.

У ньому зазначається, що вартість будівництва нової ВЕС оцінюється у EUR300 млн з ПДВ і фінансуватиметься за рахунок як запозичень, так і власних коштів ОККО.

"Зараз уже ведуться проєктно-підготовчі роботи, а безпосередньо будівництво розпочнеться у 2026 році. Вихід станції на повну потужність очікується у 2028 році", – заявила ОККО Group.

Як повідомлялося, Група ОККО з 2024 року будує ВЕС Іваничі 147,2 МВт у Волинській області, яка буде другою за величиною на неокупованих територіях (найімовірніше, після Тилігульської ВЕС ДТЕК, запланована потужність якої 500 МВт, зараз працює 114 МВт – ЕР). У релізі уточнюється, що капітальні інвестиції у проєкт першої ВЕС оцінюються у EUR257 млн з ПДВ, з яких EUR100 млн – власні кошти компанії, а EUR157 млн – кредитне фінансування, яке вона вже отримала від ЄБРР, МФК, ЧБТР. За інформацією Групи ОККО, зараз на майданчику триває встановлення перших вітрових турбін.