Генштаб зафіксував впродовж доби 235 бойових зіткнень

Фото: https://www.facebook.com/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 235 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі.

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 70 авіаційних ударів, скинувши при цьому 166 керованих бомб. Крім цього, здійснив 3609 обстрілів, з них 94 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2833 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб.