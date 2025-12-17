Інтерфакс-Україна
09:04 17.12.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 278 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 278 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи. 

"Вчора противник завдав 74 авіаційних ударів, скинув 179 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3729 обстрілів, зокрема 75 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3523 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб.

