Інтерфакс-Україна
Події
09:09 14.11.2025

Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати
Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

З початку доби відбулося 157 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Противник завдав 30 авіаційних ударів, скинувши 73 керовані авіаційні бомби, залучив для ураження 2 687 дронів-камікадзе та здійснив 3 624 обстріли позицій наших військ та населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 47 штурмових та наступальних дій.

Теги: #генштаб #бойові_зіткнення

