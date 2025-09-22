Інтерфакс-Україна
Події
16:34 22.09.2025

Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку відбулось 32 бойових зіткнення з 83 по всій лінії фронту

2 хв читати
Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку відбулось 32 бойових зіткнення з 83 по всій лінії фронту
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Покровський напрямок залишається найбільш напруженим: станом на 16:00 з початку доби на ньому відбулося 32 атаки порівняно до 83 по всій лінії фронту, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"На покровському напрямку 32 рази протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне. Шість бойових зіткнень тривають дотепер", - йдеться у повідомленні Генштабу у телеграм-каналі у понеділок.

Зазначається, що від початку доби на фронті відбулося 83 бойових зіткнення, захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Протягом доби противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Бачівськ, Стара Гута Сумської області; Блешня Чернігівської області.

На північно-слобожанському і курському напрямках українські захисники відбили п’ять атак загарбників, ще три боєзіткнення тривають. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинув 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 103 артилерійські обстріли, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили п’ять ворожих атак, ще два боєзіткнення тривають. Противник атакує поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та у бік Одрадного й Кутьківки. На куп’янському напрямку наші воїни успішно зупинили дві наступальні дії ворога в районах Куп’янська та Піщаного.

На лиманському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень поблизу населених пунктів Ольгівка, Новоєгорівка, Греківка, Ставки, Шандриголове, Дерилове, Торське, Зарічне, три боєзіткнення тривають дотепер. На сіверському напрямку наразі тривають два боєзіткнення поблизу Серебрянки, на краматорському - наші захисники відбили чотири атаки противника поблизу Ступочок. На торецькому напрямку загарбники 12 разів атакували в районах населених пунктів Плещіївка, Бересток, Катеринівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в бік Степанівки; наразі бої тривають у трьох локаціях.

На новопавлівському напрямку агресор вісім разів намагався просунутися в районах населених пунктів Філія, Січневе, Шевченко, Соснівка, Новоіванівка, Тернове. Три бойові зіткнення ще тривають.

На гуляйпільському, оріхівському та придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Запоріжжю та Залізничному Запорізької області; Львовому та Миколаївці Херсонської області.

Теги: #війна #генштаб #бойові_зіткнення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:59 22.09.2025
Генштаб: між ДШВ та Штурмовими військами є суттєві відмінності, окремі штурмові полки та батальйони уже довели свою ефективність

Генштаб: між ДШВ та Штурмовими військами є суттєві відмінності, окремі штурмові полки та батальйони уже довели свою ефективність

15:53 22.09.2025
Єрмак розцінив заяви Путіна як звичну пропаганду страху: це лікується виключно силовими методами

Єрмак розцінив заяви Путіна як звичну пропаганду страху: це лікується виключно силовими методами

15:24 22.09.2025
Комісія ООН: поведінку російських збройних сил можна кваліфікувати як злочин проти людяності у вигляді вимушеного переміщення населення

Комісія ООН: поведінку російських збройних сил можна кваліфікувати як злочин проти людяності у вигляді вимушеного переміщення населення

15:09 22.09.2025
Сили оборони України просуваються на Добропільському напрямку - Сирський

Сили оборони України просуваються на Добропільському напрямку - Сирський

12:47 22.09.2025
Українці вважають перемогу у війні важливішою за родину та власне здоров'я – опитування Rating

Українці вважають перемогу у війні важливішою за родину та власне здоров'я – опитування Rating

04:22 22.09.2025
Окупанти втратили 167 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 167 осіб на покровському напрямку - Генштаб

03:08 22.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 123 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 123 ворожі атаки - Генштаб

23:30 20.09.2025
Окупанти втратили 178 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 178 осіб на покровському напрямку - Генштаб

12:27 20.09.2025
Зеленський: Ніхто не розглядає "корейську" чи будь-яку іншу модель завершення війни

Зеленський: Ніхто не розглядає "корейську" чи будь-яку іншу модель завершення війни

08:11 20.09.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 907 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 907 ворожих цілей

ВАЖЛИВЕ

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Я готова купити лоток з яйцями всім, хто критикує кіно

В Запоріжжі пошкоджено 15 багатоповерхівок та 10 приватних будинків, відомо про трьох загиблих – Зеленський

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Один із найголовніших меседжів цього кіно, що сьогоднішня війна не тільки Путіна

Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області в неділю, в Костянтинівці 4 загиблих

Збито 132 зі 141 ворожих БпЛА, є влучання у 7 локаціях

ОСТАННЄ

Сибіга та виконавча директорка Всесвітньої продовольчої програми ООН обговорили подальшу співпрацю

У Сенаті США зареєстровано двопартійний законопроєкт з використання заморожених російських активів на підтримку України

Ексспівробітника УДО засуджено до довічного ув'язнення за вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві – генпрокурор

Угорщину та Словаччину не запросили на зустріч ЄС щодо "Стіни дронів" - ЗМІ

Україна незабаром відкриє чотири нові посольства в Латинській Америці - Сибіга

Сибіга закликав Асоціацію Карибських держав до підтримки мирних зусиль України

Мінфін і Міносвіти шукають рішення щодо створення гідних умов оплати праці педпрацівникам - Свириденко

"Інтергал-Буд" підписав 293 угоди за програмою "єОселя" у 2025 р.

Уряд додатково спрямував понад 2 млрд грн Міноборони на фінансування проєкту "Армія дронів Бонус"

Гетманцев: частина бізнесу незадоволена вимогою середньої зарплати 12–16 тис. грн для ліцензій на підакцизні товари

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА