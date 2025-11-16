Генштаб зафіксував 176 бойових зіткнень упродовж доби

Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував протягом минулої доби 176 бойових зіткнень. Про це Генштаб ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі.

"Противник завдав одного ракетного та 53 авіаційних ударів, застосував одну ракету, скинув 122 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4251 обстріл, зокрема 131 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6153 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб.