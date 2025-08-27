Інтерфакс-Україна
Події
13:03 27.08.2025

Туск призначить заступника голови МЗС радником, щоб усунути помічників Навроцького від переговорів щодо України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск має намір призначити заступника міністра закордонних справ Роберта Купецького власним радником з питань безпеки, який братиме участь у зустрічах, які стосуються мирних перемовин щодо України, пише польське видання "Gazeta Wyborcza".

"Це спосіб усунути помічників Кароля Навроцького від експертних переговорів щодо припинення бойових дій в Україні", - пише видання з посиланням на власні джерела.

За даними "Gazeta Wyborcza", Купецький зараз курує політику безпеки та трансатлантичні відносини в МЗС Польщі та є досвідченим дипломатом, зокрема, він обіймав посаду посла Польші в США з 2008 по 2012 рік.

"Його завданням тепер буде безпосередньо інформувати прем'єр-міністра про міжнародну ситуацію та загрози безпеці Польщі та Європи. Перш за все, він братиме участь у зустрічах ключових посадовців у сфері безпеки країн НАТО, які стосуються припинення, а точніше, призупинення, війни в Україні, та просувати польську позицію на цих зустрічах", - йдеться в повідомленні.

Теги: #радник #навроцький #мзс #туск

