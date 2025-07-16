Київський адвокат відбуватиме 15 років ув’язнення за роботу на спецслужби РФ

Суд визнав київського адвоката винним у державній зраді, йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі та конфісковано майно, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Мешканець Києва, який займався адвокатською діяльністю, з власної ініціативи надавав допомогу спецслужбам РФ. За таку співпрацю розраховував у майбутньому отримати керівну посаду в державних структурах Росії ", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм в середу.

За даними слідства, засуджений фотографував стратегічно важливі військові об’єкти, зокрема підприємства оборонно-промислового комплексу, установи, що відповідають за постачання озброєння, об’єкти енергетичної інфраструктури тощо. Також відстежував місця дислокації і переміщення у Києві особового складу та військової техніки ЗСУ. Зібрані розвіддані передавав представникам російських спецслужб. Правоохоронці викрили його наприкінці грудня 2024 року. На вирок суду він очікував під вартою.

Повідомляється, що суд визнав його винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі та конфіскував майно.