Інтерфакс-Україна
Події
12:02 02.06.2025

Жителя Луганської області засуджено до довічного ув'язнення за держзраду

1 хв читати
Жителя Луганської області засуджено до довічного ув'язнення за держзраду

Жителя Луганської області визнано винним за фактом державної зради, вчиненій в умовах воєнного стану, його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури у понеділок.

"У суді прокурор довів, що 28-річний мешканець Луганської області у квітні 2022 року свідомо перейшов на бік ворога – російської федерації та був призначений на посаду стрільця "4-тої окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу народної міліції лнр", що з грудня 2022 року увійшов до складу 1-го збройних сил рф", - зазначається в повідомленні.

За даними слідства, під час перебування у складі підрозділу чоловік брав безпосередню участь у збройному протистоянні проти Збройних Сил України у районах населених пунктів Врубівка, Білогорівка, Соледар та м. Бахмут Донецької області. Фігурант справи періодично хизувався у соцмережах фотографіями у військовій формі зі зброєю на тлі зруйнованих будівель.

Сторона обвинувачення довела вину чоловіка у повному обсязі.

Вирок набирає законної сили після 30 днів з моменту його проголошення, якщо сторонами не було подано апеляційну скаргу.

Теги: #держзрада #вирок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:20 30.05.2025
Студент, що збирав для ворога інформацію про Міноборони, штаби та інші об'єкти у Києві, отримав15 років в’язниці

Студент, що збирав для ворога інформацію про Міноборони, штаби та інші об'єкти у Києві, отримав15 років в’язниці

10:44 23.05.2025
Заяву кандидата в президенти Польщі про Україну Туск назвав держзрадою

Заяву кандидата в президенти Польщі про Україну Туск назвав держзрадою

11:31 20.05.2025
ДБР передало до суду справу про держзраду ексзаступника секретаря РНБО Сівковича

ДБР передало до суду справу про держзраду ексзаступника секретаря РНБО Сівковича

12:44 14.05.2025
У Києві до 8 років тюрми засуджено пенсіонерку, яка вбила качалкою свого 82-річного чоловіка

У Києві до 8 років тюрми засуджено пенсіонерку, яка вбила качалкою свого 82-річного чоловіка

20:52 12.05.2025
Суд присудив 15 років тюрми зраднику, який коригував удари рф по Одещині під час роботи на "швидкій"

Суд присудив 15 років тюрми зраднику, який коригував удари рф по Одещині під час роботи на "швидкій"

16:23 02.05.2025
Подружжя, яке під виглядом зооволонтерів збирало дані ГРУ РФ про розташування ЗСУ на Харківщині, засуджено на 15 років в'язниці - прокуратура

Подружжя, яке під виглядом зооволонтерів збирало дані ГРУ РФ про розташування ЗСУ на Харківщині, засуджено на 15 років в'язниці - прокуратура

10:25 30.04.2025
ВАКС оголосив вирок у справі заволодіння понад 98 млн грн УЗ: 8 та 9 років за однією статтею, звільнення від відповідальності за іншою

ВАКС оголосив вирок у справі заволодіння понад 98 млн грн УЗ: 8 та 9 років за однією статтею, звільнення від відповідальності за іншою

11:23 28.04.2025
Януковича і начальника його охорони Кобзаря засуджено до 15 і 10 років позбавлення волі відповідно

Януковича і начальника його охорони Кобзаря засуджено до 15 і 10 років позбавлення волі відповідно

16:32 09.04.2025
"Кріт" російського ГРУ, який коригував ракетні удари по ЗСУ, отримав 15 років тюрми

"Кріт" російського ГРУ, який коригував ракетні удари по ЗСУ, отримав 15 років тюрми

17:06 04.04.2025
ВАКС оголосив вирок у справі нардепа, що отримував незаконні компенсації за винайм житла у Києві

ВАКС оголосив вирок у справі нардепа, що отримував незаконні компенсації за винайм житла у Києві

ВАЖЛИВЕ

Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва – Зеленський

СБУ провела історичну спецоперацію в тилу РФ: уразила 41 ворожий літак стратегічної авіації – Малюк

РФ окупувала вже понад 120 кв.км Сумської області, стверджують у DeepState, у Генштабі ЗСУ не підтверджують

Зеленський прибув до Вільнюса для участі у cаміті

В РФ знищено не менше 13 літаків – ЦПД

ОСТАННЄ

Міносвіти запустило платформу для реєстрації на програму українознавчого компонента для дітей за кордоном

Тшасковський привітав Навроцького з перемогою на президентських виборах у Польщі

Потрібні нові сильні санкції проти РФ, якщо зустріч у Стамбулі буде безрезультатною, – Зеленський

Фільм "Еверест без меж" про підкорення Гімалаїв ветеранами ГУР з ампутаціями вийшов на екрани

Тепла погода з дощами очікує Україну найближчими днями

Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва – Зеленський

СБУ провела історичну спецоперацію в тилу РФ: уразила 41 ворожий літак стратегічної авіації – Малюк

Зеленський про перемовини у Стамбулі: Важливими є питання припинення вогню і повернення викрадених дітей

РФ окупувала вже понад 120 кв.км Сумської області, стверджують у DeepState, у Генштабі ЗСУ не підтверджують

У Стамбулі Кислиця та Бевз узгодили позиції з представниками Німеччини, Італії та Великої Британії напередодні перемовин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА