Жителя Луганської області засуджено до довічного ув'язнення за держзраду

Жителя Луганської області визнано винним за фактом державної зради, вчиненій в умовах воєнного стану, його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури у понеділок.

"У суді прокурор довів, що 28-річний мешканець Луганської області у квітні 2022 року свідомо перейшов на бік ворога – російської федерації та був призначений на посаду стрільця "4-тої окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу народної міліції лнр", що з грудня 2022 року увійшов до складу 1-го збройних сил рф", - зазначається в повідомленні.

За даними слідства, під час перебування у складі підрозділу чоловік брав безпосередню участь у збройному протистоянні проти Збройних Сил України у районах населених пунктів Врубівка, Білогорівка, Соледар та м. Бахмут Донецької області. Фігурант справи періодично хизувався у соцмережах фотографіями у військовій формі зі зброєю на тлі зруйнованих будівель.

Сторона обвинувачення довела вину чоловіка у повному обсязі.

Вирок набирає законної сили після 30 днів з моменту його проголошення, якщо сторонами не було подано апеляційну скаргу.