Офіс генпрокурора зареєстрував 5 проваджень щодо можливого побиття детективів НАБУ, об'єднану справу розслідує ДБР

Офіс генерального прокурора зареєстрував 5 кримінальних проваджень щодо можливого застосування сили з боку співробітників СБУ до працівників Національного антикорупційного бюро (НАБУ) під час проведення обшуків, справу об'єднано і передано за підслідністю до Державного бюро розслідувань (ДБР).

"Офісом генерального прокурора за фактом можливого застосування сили з боку співробітників СБУ до співробітників НАБУ під час проведення 21 липня 2025 року обшуків зареєстровано 5 кримінальних проваджень за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 ККУ, з них 2 - за матеріалами звернень співробітників НАБУ до органів Національної поліції України", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" керівник управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

Вона зазначила, що кримінальні провадження було об’єднано, розслідування проводить ДБР.

"Дійсно 21 липня Офісом Генерального прокурора порушено кримінальні провадження за фактом можливих протиправних дій, вчинених відносно окремих працівників НАБУ. Розслідування доручено Головному слідчому управлінню ДБР", - повідомили агентству в пресслужбі ДБР.

У відомстві наголосили, що розслідування здійснюється об'єктивно та неупереджено.

"Слідство надасть вичерпну правову оцінку діям усіх правоохоронців", - запевнили в ДБР.

22 липня директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що троє співробітників НАБУ, у яких 21 липня проводилися обшуки і вони не були затримані, отримали тілесні ушкодження різної ступені тяжкості, які не змогли їх зафіксувати у медиків.

"Фактично із співробітників, які не були затримані, троє співробітників, у яких проводився обшук, попередньо, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. І вчора весь день вони не могли зняти побої, тому що, я знаю, що вчора весь проводилася з медичними закладами відповідна робота, щоб не приймати детективів і фактично зафіксувати ступінь тілесних ушкоджень", - повідомив директор НАБУ на брифінгу.