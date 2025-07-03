Реальна кількість кримінальних проваджень проти бізнесу втричі більше за дані дашборду – генпрокурор

Кількість кримінальних проваджень, які прямо чи опосередковано стосуються субʼєктів господарювання, перевищує 20 тис., тоді як останні дані запущеного торік дашборду — 6249, такі результати показав завершений днями кількісний аудит, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"І всі вони підлягають перевірці. Результатом таких перевірок буде один з трьох шляхів. Четвертого не дано. Перший. Провадження, які роками не розслідувалися і не містять об’єктивних даних, які підтверджують склад чи подію злочину будуть неодмінно закриті в розумні строки за ст.284 КПК України", – написав нещодавно призначений очільник прокуратури у Facebook у четвер.

За його словами, другий шлях передбачає, що у кримінальних провадженнях, у яких ще не зібрано достатніх доказів для прийняття законного рішення, будуть призначені необхідні експертизи для встановлення істини, результати яких і визначать долю цих проваджень.

Кравченко підкреслив, що водночас законний бізнес буде позбавлений неправомірного тиску та втручання у їхню господарську діяльність, а численні безпідставні обшуки, виклики на допити для нібито встановлення обставин, які вже були встановлені, будуть зупинені, кожна експертиза, надана стороною захисту, буде ретельно досліджена і перевірена в рамках розслідування.

"Звертають також і до бізнесу – ведіть відкриту комунікацію з правоохоронними органами. Надавайте свої докази, які неодмінно будуть враховані", – зазначив генпрокурор.

Він пояснив, що якщо експертизи не підтвердять наявність обставин, що перевіряються, провадження будуть закриті за ст. 284 КПК України, тоді як у разі підтвердження експертизою позиції слідства розслідування буде завершено та справа передадуть до суду.

"Третій (шлях). Кримінальні провадження, у яких вже є висновки експертиз чи особам повідомлено про підозру, будуть передані до суду", – зауважив Кравченко.

За його словами, якщо є недовіра або сумніви щодо проведених експертиз, які підтвердили позицію слідства або прокурора, то це питання буде розглянуто під час змагальності сторін у кримінальному процесі, але не на етапі слідства.

"В кримінальному провадженні експертизи відіграють вагому роль, але не є виключною підставою. Ключовими є законність, якість і кількість зібраних доказів в процесі досудового слідства. Ще раз повторю: я виключно за прозорий і відкритий механізм роботи і комунікації", – підсумував генпрокурор.