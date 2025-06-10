За державну зраду на 15 років засуджено експравоохоронця з Луганщини

Суд визнав винним у державній зраді і засудив до 15 років позбавлення волі колишнього правоохоронця з Новопскова Луганської області, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

"4 червня 2025 року Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області виніс вирок експравоохоронцю з Новопскова Луганської області, призначивши йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією Бюро, чоловік працював у поліції Луганщини. "На початку повномасштабного вторгнення рф він проігнорував наказ про евакуацію та залишився на тимчасово окупованій території", - зазначається в повідомленні.

В ДБР уточнюють, що влітку 2022 року фігурант добровільно вступив до незаконно створеного "Новопсковського райвідділу внутрішніх справ мвс лнр". Зрадник публічно склав присягу на вірність так званій "лнр" і почав виконувати злочинні накази окупаційної адміністрації.

В повідомленні наголошується, що судові вироки будуть винесені і зрадникам з Маріуполя, яким ДБР заочно повідомило про підозру у держзраді.

В ДБР нагадують, що працівники ДСНС з Маріуполя перейшли на бік ворога навесні 2022 року. Начальник однієї з пожежно-рятувальних частин, начальник караулу та двоє командирів відділення продовжили кар’єру рятувальників під прапором окупантів.