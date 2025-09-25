Інтерфакс-Україна
16:05 25.09.2025

УЧХ відкрив коледж медсестринства у Києві

Фото: Олена Савченко, Інтерфакс-Україна

Український Червоний Хрест (УЧХ) відкрив фаховий коледж - школу медсестринства у Києві.

"Я хочу, щоб медсестринство насправді було професією, яку поважають так, як це відбувається нині в Європі та у всьому світі. Медсестра чи медбрат – це основа надання медичної допомоги у медичній системі. Тому для мене це не просто коледж, для мене це нове обличчя Червоного Хреста", - сказав генеральний директор УЧХ Максим Доценко на урочистій церемонії відкриття фахового коледжу в Києві у четвер.

Як зазначив Доценко, усвідомлення нестачі медсестер в українській медичній системі переросло у мрію — створити освітній заклад та дати країні нове покоління фахівців.

"Ми шукали можливість, яким чином цю мрію втілити. І ми знайшли прекрасного партнера – Французький Червоний Хрест, який є високопрофесійним саме в цій діяльності… І наші колеги погодилися нам допомогти", - розповів Доценко.

Він підкреслив, що коледж має стати флагманом у підготовці медсестер та медбратів. На думку Доценка, у навчанні в коледжі також зацікавлені ветерани, бойові медики, які повернуться до цивільного життя та захочуть отримати професію.

"Я думаю, що наша співпраця з Французьким Червоним Хрестом надовго… Ми багато сьогодні говоримо про те, що Україна набула величезного досвіду реагування у всіх сферах під час збройного конфлікту. Тому я думаю, що нам є чим поділитися з нашими партнерами і звичайно, є чому в них повчитися", - зазначив Доценко.

Посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр (фр. Gaël Veyssière), підкреслив, що медсестри відіграють фундаментальну роль у будь-якій системі охорони здоров'я в Європі, і саме так має бути й в Україні.

"Війна забирає величезні втрати, оскільки через усі потреби армії та лінії фронту медсестер стає менше для цивільного населення. тому абсолютно стратегічно навчати більше медсестер", - зазначив посол.

Він також наголосив, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну.

"Попит на кваліфікованих медсестер в Україні різко зріс після ескалації конфлікту в Україні. Цивільні та військові повинні отримувати належну медичну допомогу. Міністерство охорони здоров'я України … також зацікавлено в модернізації навчальних програм для медсестер та приведенні їх у відповідність до європейських стандартів," - зазначила генеральний директор Французького Червоного Хреста Наталі Смірнов.

За її словами, цей проект реалізується завдяки щедрості французів, завдяки їх благодійним внескам.

Президент УЧХ Микола Поліщук нагадав, що рішення про створення коледжу було прийнято у листопаді 2023 року.

