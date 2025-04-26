Інтерфакс-Україна
Події
10:22 26.04.2025

Шмигаль і Георгієва у Вашингтоні обговорили подальшу підтримку України в 2025-2026 рр.

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Шмигаль і Георгієва у Вашингтоні обговорили подальшу підтримку України в 2025-2026 рр.
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/10050

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва обговорили у Вашингтоні подальшу підтримку України в 2025-2026 роках.

"Подякував за потужну промову на підтримку України під час Круглого столу міністерського рівня. А також за лідерство пані Георгієвої та МВФ в координації фінансової підтримки для нашої країни на суму понад 150 млрд доларів", - написав Шмигаль у телеграм в суботу.

Він зазначив, що продовжується робота над спільною програмою EFF і висловив вдячність за сім успішних переглядів програми, що дало змогу залучити більше 10 млрд доларів.

"Україна віддана реформам, які ми впроваджуємо спільно з МВФ", - наголосив голова уряду.

Теги: #шмигаль #вашингтон #георгієва

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