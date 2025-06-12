Інтерфакс-Україна
Економіка
09:01 12.06.2025

В Україні формується новий промисловий регіон Закарпаття – голова енергокомітету Ради

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В Україні формується новий промисловий регіон Закарпаття – голова енергокомітету Ради

В Україні зароджується новий промисловий регіон – у Закарпатській області, де відкриваються дуже багато підприємств і будується велика потужність генерації, вважає голова енергокомітету Ради Андрій Герус.

"На мою думку, у нас зараз зароджується новий промисловий регіон – Закарпаття. Те, скільки там видано технічних умов на під’єднання підприємств, дійсно вражає. І наскільки я знаю, обленерго адекватно видає ці технічні умови, скарг немає", – сказав Герус під час Energy Day-2025 від Європейської бізнес асоціації, який проходив у Києві у середу.

За його словами, у регіоні будується також дуже багато генерації різних типів: СЕС, ВЕС, газова генерація, про що свідчать видані техумови на приєднання потужності до мереж.

"Закарпаття демонструє дуже велику динаміку. Єдине, що не буде такої гігантоманії в радянському стилі, коли три підприємства утворюють цілу область чи місто, але зараз на Закарпатті десятки і десятки невеликих підприємств відкриваються. І за кілька років ми побачимо велику відмінність від того, яким регіон був ще років п’ять тому", – зазначив голова енергокомітету.

Теги: #регіони #промисловість

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