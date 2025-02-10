"Укренерго" підтвердило застосування на понеділок обмежень е/е для промисловості через атаки РФ

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

НЕК "Укренерго" підтвердила анонсоване в неділю обмеження електропостачання промислових споживачів через атаки РФ на енергосистему та закликала економити е/е.

"Для збалансування енергосистеми – сьогодні з 06:00 до 21:00 застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Для побутових споживачів заходи обмеження споживання наразі не застосовуються. Однак є необхідність в дуже ощадливому споживанні е/е протягом доби", – йдеться в повідомленні компанії в телеграм у понеділок.

Там вкотре звернули увагу, що українська енергосистема продовжує відновлюватися після російських масованих ракетно-дронових атак.

"Укренерго" також зазначило, що через похолодання зростає споживання е/е: у неділю, 9 лютого, його добовий максимум, зафіксований увечері, був на 8,6% вищим, ніж максимум попередньої неділі, 2 лютого.

У понеділок зранку, станом на 7:30, споживання було на 1,9% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю.