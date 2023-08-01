Економіка

14:55 01.08.2023

Очікування бізнесу в липні погіршилися в усіх секторах - НБУ

3 хв читати
Очікування бізнесу в липні погіршилися в усіх секторах - НБУ

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), що розраховується Національним банком України (НБУ), після трьох місяців перебування на позитивній половині шкали (від 50,5 до 51,5 пункта) у липні опустився на 2 пункти - до позначки 48,8 за шкалою від нуля до 100.

"Перегляд ціноутворення для підприємств на ринку електроенергії, повернення на довоєнне оподаткування цін на пальне, зупинка "зернового коридору", посилення обстрілів інфраструктурних об'єктів, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів несприятливо вплинули на очікування респондентів", - вважає центробанк.

Зазначається, що підприємства промисловості після чотирьох місяців оптимістичних оцінок очікують погіршення своїх економічних результатів: секторальний індекс у липні становив 48,2 проти 51,0 у червні.

Респонденти прогнозують менші обсяги нових експортних замовлень, а також погіршили оцінки обсягів незавершеного виробництва (невиконаних замовлень), запасів сировини та матеріалів. Водночас очікується незначне зростання обсягів виготовленої продукції, а обсяги нових замовлень прогнозуються на рівні попереднього місяця.

Як зазначив Нацбанк, підприємства сфери послуг зберегли найстриманіші оцінки своїх економічних перспектив серед інших секторів економіки з огляду на блокування "зернового коридору", зростання цін на пальне та зниження попиту через слабку платоспроможність населення: секторальний індекс становив 47,3 порівняно з 48,9 у червні.

Уперше з квітня цього року респонденти були негативно налаштовані щодо обсягів наданих послуг. Також вони прогнозували скорочення обсягів нових замовлень на послуги, натомість очікували незначне зростання обсягів послуг у процесі виконання. Більшість опитаних респондентів налаштована на підвищення цін на власну продукцію та послуги внаслідок зростання закупівельних цін.

Підприємства будівництва третій місяць поспіль зберегли позитивні оцінки результатів своєї діяльності завдяки пожвавленню в будівництві доріг, мостів, тунелів і трубопроводів, а також завдяки сезонному фактору: секторальний індекс у липні становив 51,3, хоча ще в червні він сягав 58,6 пункту.

Будівельники продовжують очікувати зростання обсягів будівництва, нових замовлень, а також закупівлі сировини та матеріалів, хоча й нижчими темпами. Збереглися високі оцінки щодо послуг підрядників, а їхня доступність залишилася на рівні попереднього місяця.

Підприємства торгівлі п'ятий місяць поспіль позитивно оцінили результати своєї діяльності завдяки насиченню ринку товарами та сповільненню темпів інфляції, однак і в цьому секторі очікування погіршилися до 51,6 пункту з 52,5 у червні.

Зазначається, що респонденти й надалі очікували зростання обсягів закупівлі товарів для продажу, стрімке зростання вартості товарів, закуплених для продажу на тлі здорожчання цін постачальників, а також зниження торговельної маржі.

Щодо зайнятості, то її очікування покращилися лише у підприємств торгівлі - з 47,6 до 50,9 пункту. Тоді як у промисловості вони знизилися з 49,3 до 48,0 пунктів, у послугах - з 50,4 до 48,6 і в будівництві - з 54,2 до 50,0 пункту.

НБУ уточнив, що щомісячне опитування підприємств тривало з 5 до 24 липня. У ньому взяли участь 490 підприємств. Серед опитаних 44,9% - компанії промисловості, 28,2% - сфери послуг, 22,2% - торгівлі, 4,7% - будівництва; 33,7% респондентів - великі підприємства, 29,0% - середні, 37,3% - малі.

Крім того, 31,8% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9,0% - лише експортні операції, 16,7% - лише імпортні операції, 42,4% - не здійснюють зовнішні економічні операції.

Теги: #нбу #іода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:57 28.07.2023
Чистий продаж НБУ цього тижня впав до $350 млн

Чистий продаж НБУ цього тижня впав до $350 млн

20:35 27.07.2023
НБУ суттєво покращив прогноз міжнародних резервів

НБУ суттєво покращив прогноз міжнародних резервів

15:29 27.07.2023
Голова НБУ про операційний дизайн: Не треба змінювати те, що демонструє ефективність

Голова НБУ про операційний дизайн: Не треба змінювати те, що демонструє ефективність

14:17 27.07.2023
Нацбанк України знизив облікову ставку до 22% з утримуваних із червня-2022 25%

Нацбанк України знизив облікову ставку до 22% з утримуваних із червня-2022 25%

11:24 27.07.2023
Банкіри очікують від НБУ чергового покращення макропрогнозу-2023

Банкіри очікують від НБУ чергового покращення макропрогнозу-2023

17:39 26.07.2023
Банки очікують подорожчання депозитів населення і вперше з початку війни здешевлення коштів бізнесу та капіталу - опитування НБУ

Банки очікують подорожчання депозитів населення і вперше з початку війни здешевлення коштів бізнесу та капіталу - опитування НБУ

07:43 18.07.2023
Суд 1-ї інстанції вирішив стягнути з ексвласника банку "Фінансова ініціатива" Бахматюка 1,8 млрд грн на користь НБУ

Суд 1-ї інстанції вирішив стягнути з ексвласника банку "Фінансова ініціатива" Бахматюка 1,8 млрд грн на користь НБУ

14:55 17.07.2023
Бізнес уперше з початку війни оптимістично оцінює свій економрозвиток на рік уперед

Бізнес уперше з початку війни оптимістично оцінює свій економрозвиток на рік уперед

21:37 14.07.2023
Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $400 млн

Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $400 млн

14:26 09.07.2023
НБУ оштрафував "Є-Гроші" і "Money4You"

НБУ оштрафував "Є-Гроші" і "Money4You"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Стартував прийом заявок у "Дії" на компенсацію за зруйноване житло

Міноборони і Baykar Makina уклали договір про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту безпілотників

Кількість загиблих шахтарів унаслідок викиду вугілля на ш/у "Покровське" збільшилася до трьох - Міненерго

Україна отримала черговий грант США на $1,25 млрд

Ключовими напрямами в межах програми Ukraine Facility будуть посилення оборони, цифровізація, енергонезалежність - Шмигаль

ОСТАННЄ

Стартував прийом заявок у "Дії" на компенсацію за зруйноване житло

Більше половини коштів на відновлення Ірпеня розподілено без тендерів - TI Ukraine

"Київгума", "Інклюз-8", "Сперко Україна" і "Верба-ВВ" стали учасниками 3-ї зустрічі з бізнесом в ОП

ДТЕК представив концепцію розвитку мереж Smart Grid на прикладі Київської області

Третина роботодавців позитивно оцінює вплив у колективі ветерана на внутрішню комунікацію - дослідження

"Сільпо" оголосив про початок офіційної співпраці з Vivino

Через обстріли без е/е залишилися 9,5 тис. споживачів Харківщини - Міненерго

Укрексімбанк пов'язує повернення послуги інкасо з відновленням авіасполучення

ArcelorMittal виключив із актуальних проєкт будівництва нової фабрики огрудкування на $250 млн у Кривому Розі

Ефект від програми "єОселя" будринок відчує щонайменше через півтора року - думка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА