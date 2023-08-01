Очікування бізнесу в липні погіршилися в усіх секторах - НБУ

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), що розраховується Національним банком України (НБУ), після трьох місяців перебування на позитивній половині шкали (від 50,5 до 51,5 пункта) у липні опустився на 2 пункти - до позначки 48,8 за шкалою від нуля до 100.

"Перегляд ціноутворення для підприємств на ринку електроенергії, повернення на довоєнне оподаткування цін на пальне, зупинка "зернового коридору", посилення обстрілів інфраструктурних об'єктів, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів несприятливо вплинули на очікування респондентів", - вважає центробанк.

Зазначається, що підприємства промисловості після чотирьох місяців оптимістичних оцінок очікують погіршення своїх економічних результатів: секторальний індекс у липні становив 48,2 проти 51,0 у червні.

Респонденти прогнозують менші обсяги нових експортних замовлень, а також погіршили оцінки обсягів незавершеного виробництва (невиконаних замовлень), запасів сировини та матеріалів. Водночас очікується незначне зростання обсягів виготовленої продукції, а обсяги нових замовлень прогнозуються на рівні попереднього місяця.

Як зазначив Нацбанк, підприємства сфери послуг зберегли найстриманіші оцінки своїх економічних перспектив серед інших секторів економіки з огляду на блокування "зернового коридору", зростання цін на пальне та зниження попиту через слабку платоспроможність населення: секторальний індекс становив 47,3 порівняно з 48,9 у червні.

Уперше з квітня цього року респонденти були негативно налаштовані щодо обсягів наданих послуг. Також вони прогнозували скорочення обсягів нових замовлень на послуги, натомість очікували незначне зростання обсягів послуг у процесі виконання. Більшість опитаних респондентів налаштована на підвищення цін на власну продукцію та послуги внаслідок зростання закупівельних цін.

Підприємства будівництва третій місяць поспіль зберегли позитивні оцінки результатів своєї діяльності завдяки пожвавленню в будівництві доріг, мостів, тунелів і трубопроводів, а також завдяки сезонному фактору: секторальний індекс у липні становив 51,3, хоча ще в червні він сягав 58,6 пункту.

Будівельники продовжують очікувати зростання обсягів будівництва, нових замовлень, а також закупівлі сировини та матеріалів, хоча й нижчими темпами. Збереглися високі оцінки щодо послуг підрядників, а їхня доступність залишилася на рівні попереднього місяця.

Підприємства торгівлі п'ятий місяць поспіль позитивно оцінили результати своєї діяльності завдяки насиченню ринку товарами та сповільненню темпів інфляції, однак і в цьому секторі очікування погіршилися до 51,6 пункту з 52,5 у червні.

Зазначається, що респонденти й надалі очікували зростання обсягів закупівлі товарів для продажу, стрімке зростання вартості товарів, закуплених для продажу на тлі здорожчання цін постачальників, а також зниження торговельної маржі.

Щодо зайнятості, то її очікування покращилися лише у підприємств торгівлі - з 47,6 до 50,9 пункту. Тоді як у промисловості вони знизилися з 49,3 до 48,0 пунктів, у послугах - з 50,4 до 48,6 і в будівництві - з 54,2 до 50,0 пункту.

НБУ уточнив, що щомісячне опитування підприємств тривало з 5 до 24 липня. У ньому взяли участь 490 підприємств. Серед опитаних 44,9% - компанії промисловості, 28,2% - сфери послуг, 22,2% - торгівлі, 4,7% - будівництва; 33,7% респондентів - великі підприємства, 29,0% - середні, 37,3% - малі.

Крім того, 31,8% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9,0% - лише експортні операції, 16,7% - лише імпортні операції, 42,4% - не здійснюють зовнішні економічні операції.