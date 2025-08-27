Платники та отримувачі з 1 грудня отримають можливості трекінгу платіжних операцій в СЕП

Учасники системи електронних платежів (СЕП) з 1 грудня 2025 року інформуватимуть своїх клієнтів – платників та отримувачів коштів, що їх платіжну операцію виконано засобами СЕП та про універсальний унікальний ідентифікатор (Unique End-To-End Transaction Reference, UETR) цієї платіжної операції з метою надання можливості відстеження етапів виконання такої платіжної операції.

"Планується унормувати питання, пов’язані з упровадженням трекінг-сервісу платіжних операцій СЕП Національного банку", – повідомив НБУ на сайті.

Згідно з релізом, відповідні зміни пропонується внести до порядку виконання міжбанківських платіжних операцій через СЕП, затвердженого інструкцією №16 про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті.

НБУ додав, що учасник СЕП-відправник зобов’язаний буде інформувати платника про відхилення платіжної операції іншим учасником СЕП або ЦОСЕП із зазначенням причини відхилення та UETR цієї платіжної операції.

"Зазначені вимоги також стосуватимуться й небанківських надавачів платіжних послуг, які виконують платіжні операції через СЕП через банк, який є учасником цієї системи", – додав Нацбанк.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 4 вересня 2025 року включно.