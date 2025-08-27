Інтерфакс-Україна
Економіка
09:02 27.08.2025

Платники та отримувачі з 1 грудня отримають можливості трекінгу платіжних операцій в СЕП

1 хв читати
Платники та отримувачі з 1 грудня отримають можливості трекінгу платіжних операцій в СЕП

Учасники системи електронних платежів (СЕП) з 1 грудня 2025 року інформуватимуть своїх клієнтів – платників та отримувачів коштів, що їх платіжну операцію виконано засобами СЕП та про універсальний унікальний ідентифікатор (Unique End-To-End Transaction Reference, UETR) цієї платіжної операції з метою надання можливості відстеження етапів виконання такої платіжної операції.

"Планується унормувати питання, пов’язані з упровадженням трекінг-сервісу платіжних операцій СЕП Національного банку", – повідомив НБУ на сайті.

Згідно з релізом, відповідні зміни пропонується внести до порядку виконання міжбанківських платіжних операцій через СЕП, затвердженого інструкцією №16 про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті.

НБУ додав, що учасник СЕП-відправник зобов’язаний буде інформувати платника про відхилення платіжної операції іншим учасником СЕП або ЦОСЕП із зазначенням причини відхилення та UETR цієї платіжної операції.

"Зазначені вимоги також стосуватимуться й небанківських надавачів платіжних послуг, які виконують платіжні операції через СЕП через банк, який є учасником цієї системи", – додав Нацбанк.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 4 вересня 2025 року включно.

Теги: #сеп #нбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:18 26.08.2025
НБУ оштрафував СК "ББС Іншуранс" на 892,5 тис. грн та СК "ІнтерЄкспрес" на 1,6 млн грн

НБУ оштрафував СК "ББС Іншуранс" на 892,5 тис. грн та СК "ІнтерЄкспрес" на 1,6 млн грн

17:06 25.08.2025
Валютні інтервенції НБУ минулого тижня скоротилися ще на 9,3% на тлі стабільної гривні

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня скоротилися ще на 9,3% на тлі стабільної гривні

17:08 21.08.2025
В Нацбанку очікують місію МВФ найближчими тижнями для дискусій про можливу нову програму

В Нацбанку очікують місію МВФ найближчими тижнями для дискусій про можливу нову програму

15:25 20.08.2025
Кількість активних карток у II кв.-25 впала найбільше за 3 роки, mono скоротив відставання від Привату – НБУ

Кількість активних карток у II кв.-25 впала найбільше за 3 роки, mono скоротив відставання від Привату – НБУ

13:29 23.04.2024
За три роки роботи екологічних прокуратур викрито понад сотню злочинних груп, які скоювали злочини у сфері надро- та лісокористування

За три роки роботи екологічних прокуратур викрито понад сотню злочинних груп, які скоювали злочини у сфері надро- та лісокористування

19:50 18.08.2022
НБУ відстрочив переведення СЕП у режим 24/7 на 1 квітня 2023 року

НБУ відстрочив переведення СЕП у режим 24/7 на 1 квітня 2023 року

11:02 31.05.2022
СЕП НБУ продовжить працювати на Трійцю без перенесення вихідного дня

СЕП НБУ продовжить працювати на Трійцю без перенесення вихідного дня

17:16 23.12.2020
НБУ скасував комісію за операції в СЕП із виплати матеріальної держдопомоги потерпілим через карантин

НБУ скасував комісію за операції в СЕП із виплати матеріальної держдопомоги потерпілим через карантин

11:54 19.03.2020
НБУ планує тимчасово скасувати тарифи у СЕП і знизити на інтерчейндж

НБУ планує тимчасово скасувати тарифи у СЕП і знизити на інтерчейндж

19:24 21.11.2019
Перехід СЕП на розширений регламент роботи 23/7 планується з квітня-2020

Перехід СЕП на розширений регламент роботи 23/7 планується з квітня-2020

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запропонував Канаді долучитися до значних енергопроєктів

Підготовка України до ОЗП 2025/2026 йде за планом і вже становить понад 70% – Кулеба

Хлібобулочні вироби торік подорожчали на 20%, у 2025 р. додадуть ще 15-20% - директор "Київ Хлібу"

В Нацбанку очікують місію МВФ найближчими тижнями для дискусій про можливу нову програму

Рада перерозподілила біля 40 млрд грн видатків і позбавила Київ 8 млрд грн доходів на користь "Укрзалізниці"

ОСТАННЄ

Кабмін схвалив внесення до реєстру ще шести індустріальних парків в шести областях

Кабмін схвалив використання ще 4,8 млрд грн на програму "єВідновлення" - Свириденко

Кабмін удосконалив механізм зупинення реєстрації податкових накладних

Кабмін схвалив включення до реєстру ще шість індустріальних парків

Україна знову спробує продати ОПЗ з початковою ціною 4,5 млрд грн з умовою залучення від 0,5 млрд грн інвестицій

Кабмін запустив спецумови за програмою "Власна Справа" для креативних підприємців - Свириденко

Врожай зернових культур у 2025р. буде на рівні 56 млн тонн, олійних – 21 млн тонн, ціни на овочі та фрукти стабілізуються восени - замміністра

Обсяг виданих кредитів за програмою портфельних держгарантій у липні скоротився майже на 40%, кількість - на 22%

"ОТП Капітал" запускає новий пайовий фонд "ОТП Максимум" з публічною пропозицією

Держава профінансувала 397 кінопроектів на 3,5 млрд грн в 2014-2025рр - Держкіно

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА