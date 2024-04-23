Green Deal

13:29 23.04.2024

За три роки роботи екологічних прокуратур викрито понад сотню злочинних груп, які скоювали злочини у сфері надро- та лісокористування

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За три роки роботи екологічних прокуратур викрито понад сотню злочинних груп, які скоювали злочини у сфері надро- та лісокористування

За три роки роботи екологічних прокуратур викрито діяльність понад ста злочинних організацій, більшість з яких скоювали злочини та у сфері надро- та лісокористування, повідомив керівник Спеціалізованої екологічної прокуратури (СЕП) Борис Індиченко.

"Загалом за час діяльності екологічних прокуратур викрито 101 організоване злочинне угруповання та злочинну організацію. Найбільше у сфері лісокористування - 67 і надрокористування - 24", - повідомив керівник СЕП у вівторок на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Наводячи приклад таких злочинів, прокурор розповів про нещодавнє повідомлення про підозру ряду осіб, зокрема екскерівникові державного спеціалізованого підприємства, двом правоохоронцям і кільком приватним підприємцям.

"Вони у складі організованої групи вчинили незаконне вирубування столітніх дубів на території зони відчуження в межах Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника", - сказав Індиченко.

Він додав, що завдані незаконними діями збитки оцінено в 59 млн грн.

Говорячи про результати розслідувань, керівник СЕП зазначив, що за 2023 рік до суду направлено 42 кримінальні провадження за обвинуваченням у скоєнні майже 700 кримінальних правопорушень, пов'язаних з охороною природи.

"У 14 кримінальних провадженнях уже ухвалено обвинувальні вироки", - додав він.

Загалом, розповідаючи про роботу екологічних прокуратур, керівник СЕП звернув увагу на те, що прокурори повідомляють про підозру у скоєнні тих злочинів, які раніше досліджувалися лише в теорії.

"Зокрема, вперше направлено до суду обвинувальний акт за порушення законодавства про захист рослин, що, до речі, спричинило загибель близько 300 птахів (журавлів). Уперше притягнуто до відповідальності за незаконне транскордонне переміщення відходів. Уперше в Україні завершено досудове розслідування за фактом забруднення моря, зі збитками $2 млн, частину з яких уже відшкодовано", - підсумував він.

Теги: #прокуратура #екологія #сеп

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