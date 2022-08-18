НБУ відстрочив переведення СЕП у режим 24/7 на 1 квітня 2023 року

Національний банк України (НБУ) відстрочив на 1 квітня 2023 року переведення системи електронних платежів (СЕП) з нинішнього режиму 23/7 у режим 24/7 замість спочатку оголошеної дати 20 серпня 2022 року, повідомила пресслужба регулятора у четвер.

"З огляду на об'єктивні причини та дію воєнного стану Національний банк відкладає перехід на нове покоління СЕП, щоб дати учасникам системи більше часу на доопрацювання їх автоматизованих систем та перебудови бізнес-процесів", - наводяться в повідомленні слова заступника голови НБУ Олексія Шабана.

Відповідні зміни містяться у постанові правління НБУ №180 від 15 серпня 2022 року, оприлюдненій на сайті центробанку.

Зазначається, що перехід на нове ISO 20022 разом із запровадженням IBAN створюють основу для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро та реалізації сервісу миттєвих платежів в Україні.

Відповідно до повідомлення, для переходу на нове покоління СЕП Держказначейство та Нацдепозитарій зобов'язані 1 квітня внести зміни до регламентів роботи своїх систем автоматизації, формування балансів за день та іншої звітності, а також забезпечити достатній рівень пропускної спроможності каналів зв'язку для швидкого обміну інформацією.

Як повідомлялося, переведення платіжної інфраструктури України на міжнародний стандарт ISO 20022 триває з 2016 року. СЕП перейшла в роботу в режимі 23/7 із 3 серпня 2020 року. У роботі системи існує технологічна перерва з 0:00 до 1:00 під час переходу до нового банківського дня. До цього СЕП працювала з 8:30 до 19:00 лише у робочі дні.