Клієнти ГК "Нафтогаз України" обслуговуватимуться в 111 ЦНАПах і "Дія.Центрах"

Клієнти постачальника природного газу населенню ГК "Нафтогаз України" відтепер можуть отримати обслуговування в ЦНАПах і "Дія.Центрах", сервіс доступний в 111 точках в п'яти областях, повідомила пресслужба Мінцифри.

"Відтепер українці швидко й зручно отримуватимуть послуги ГК "Нафтогаз України" в ЦНАПах і "Дія.Центрах". Сервіс уже доступний у 111 точках доступу п’яти областей: Івано-Франківської, Одеської, Закарпатської, Рівненської, Харківської", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінцифри у вівторок в Телеграм.

Клієнтам ГК "Нафтогаз України" у ЦНАПах і "Дія.Центрах" доступні послуги: актуалізації даних особового рахунку; отримання довідки про відсутність заборгованості чи акту звірки; формування рахунків за спожитий газ.

Адреси "Дія.Центрів" та ЦНАПів, які вже надають послуги можна знайти за посиланням https://gas.ua/uk/home/service-centers.

Продовжуємо масштабувати сервіс, щоб кожен міг отримати послуги без зайвих турбот. Якщо хочете, щоб вони з’явилися й у вашому центрі, звертайтеся до регіонального координатора мережі ЦНАП. Він передасть інформацію Мінцифрі, далі вам нададуть роз’яснення щодо наступних кроків, повідомила пресслужба Мінцифри.