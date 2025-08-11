Азербайджан може зняти ембарго на постачання Україні зброї - ЗМІ

Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні в зв’язку з атаками РФ на азербайджанські нафтогазові об’єкти в Україні, повідомив у неділю портал Caliber.Az, посилаючись на власні джерела.

"За даними Caliber.Az, отриманими з достовірних джерел, якщо Росія продовжить свою агресивну політику щодо інтересів Азербайджану, то офіційний Баку почне розглядати питання про зняття ембарго на постачання озброєння Україні, яке знаходиться у його арсеналі", - йдеться в повідомленні азербайджанського порталу.

"Слід зазначити, що російські збройні сили почали послідовно завдавати ударів по енергетичних об'єктах Азербайджану на території України. Ця ситуація змушує Баку вживати заходів у відповідь. Все це неминуче призведе до ще більшого поглиблення кризи у двосторонніх відносинах", - пише Caliber.Az.

Як повідомлялося, під час телефонної розмови президентів України та Азербайджану у неділю обидві сторони засудили навмисні авіаудари Росії по нафтосховищу, що належить азербайджанській компанії SOCAR в Україні, а також по інших азербайджанських об'єктах і газокомпресорній станції, яка транспортує азербайджанський газ до України.

Джерело: https://caliber.az/post/rossiya-bet-po-azerbajdzhanskim-nefti-i-gaze-v-ukraine-azerbajdzhan-gotovit-otvet