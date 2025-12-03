Норвегія, Нідерланди та Німеччина оголоcили про спільний пакет підтримки України на NOK5 млрд у рамках PURL

Норвегія, Нідерланди та Німеччина оголосили у середу під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, що вони профінансують новий пакет у розмірі NOK5 млрд ($500 млн) в межах ініціативи Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) щодо закупівлі американської зброї для України.

Як повідомив норвезький уряд, військові постачання включають засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та інше необхідне спорядження. Поставки координуються НАТО, зокрема через NSATU.

"Важливо, щоб Європа та Норвегія продовжували свою рішучу підтримку України, як політично, так і економічно, а також військово. Мета полягає в тому, щоб зробити внесок у вирішення війни на умовах України. Норвегія продовжить свою надзвичайну підтримку України у 2026 році", – наголосив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Підтримка, що надається через PURL, є доповненням до інших поточних ініціатив на підтримку України, а також низки інших ініціатив союзників, які продовжують відігравати важливу роль.

Поставки озброєння через ініціативу PURL формують основу для оборони повітряного простору України, особливо в той час, коли Росія посилює терористичні атаки на енергетичну інфраструктуру перед настанням зими.

Раніше у середу Норвегія оголосила про внесок також у розмірі NOK5 млрд ($500 млн) на фінансування двох нових пакетів в межах ініціативи PURL. Таким чином, Норвегія стала найбільшим донором до пакетів військової підтримки PURL для України. У повідомленні зазначається, що йдеться про військове обладнання, що має велике значення для України: системи ППО, боєприпаси та інше критично важливе обладнання.

В понеділок міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що Нідерланди оголосили про черговий пакет військової допомоги в рамках ініціативи PURL в розмірі EUR250 млн для підсилення протиповітряної оборони України.

У листопаді міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував ще один внесок Берліну по фінансуванню пакету закупівлі американської зброї для України в межах ініціативи НАТО та США Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). За його словами, Німеччина надасть щонайменше EUR150 млн.