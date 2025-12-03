Інтерфакс-Україна
12:26 03.12.2025

Суд в Азербайджані засудив колишнього "вагнеровця" до реального терміну за участь у війні проти України

Азербайджанський суд засудив колишнього "вагнеровця" до реального терміну за участь у війні проти України на боці РФ – до 3,5 років, повідомляє проєкт "Хочу жить" з посиланням на місцеве видання oxi.azu.

"Суд визнав Гасанова винним за статтями 12.1, 279.1 (участь у діяльності збройних формувань, не передбачених законодавством, за межами Азербайджанської Республіки) Кримінального кодексу АР і засудив до 3 років і 6 місяців позбавлення волі", - повідомляється в телеграм-каналі проєкту у середу.

Згідно з повідомленням, Ісмаїл Гасанов отримав у РФ 12 років в'язниці за особливо тяжкі злочини, з яких встиг відсидіти 8 з половиною. У листопаді 2022 року його завербував до ПВК "Вагнер" особисто Євген Пригожин, який тоді активно відвідував колонії по всій Росії. Гасанов підписав контракт терміном на 6 місяців і вирушив на війну в Україну. Після закінчення контракту відмовився воювати далі і повернувся до Росії.

Влітку Ісмаїла та ще одного екс-"вагнерівця" затримали в Баку співробітники Служби державної безпеки Азербайджану. Слідству Гасанов заявив, що ніколи не брав участі в прямих бойових зіткненнях з українськими військовими і "займався евакуацією загиблих і поранених російських військовослужбовців із зони бойових дій".

"Азербайджан, на відміну від деяких інших сусідів РФ, послідовно займає незалежну від Кремля позицію. Як бачимо, це підтверджується і в питанні протидії вербуванню своїх громадян до лав російської армії та притягнення до відповідальності тих, хто воював проти України", - зазначається у повідомленні проєкту "Хочу жить".

У проєкті зазначають, що навіть у разі, якщо найманці не понесуть заслуженого покарання на батьківщині, Україна після завершення війни докладе всіх зусиль для притягнення до відповідальності громадян третіх країн, які брали участь у цій злочинній війні на боці РФ.

