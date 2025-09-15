Сирський зняв з посад командувачів двох корпусів - ЗМІ

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський зняв з посад командувачів двох армійських корпусів – очільника 17-го корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу Максима Кітугіна, повідомила "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що обох командувачів змістили з їхніх посад приблизно тиждень-два тому. Як пояснюють співрозмовники УП, такі рішення головкома пов'язані з втратами позицій у зоні відповідальності корпусів.

Зазначається, що 17-армійський корпус, який очолював Сіленко, стоїть у Запорізькій області, де за останній час Сили оборони втратили село Кам'янське та частину села Плавні, що розташоване на березі Дніпра. 20-й армійський корпус, який очолював Кітугін, стоїть на межі Донецької та Дніпропетровської областей, де російським окупантам вдалося прорватися на територію останньої.

Це перші кадрові зміщення від моменту переходу Сил оборони на корпусну систему управління.