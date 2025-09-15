Інтерфакс-Україна
Події
18:04 15.09.2025

Сирський зняв з посад командувачів двох корпусів - ЗМІ

1 хв читати
Сирський зняв з посад командувачів двох корпусів - ЗМІ
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський зняв з посад командувачів двох армійських корпусів – очільника 17-го корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу Максима Кітугіна, повідомила "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що обох командувачів змістили з їхніх посад приблизно тиждень-два тому. Як пояснюють співрозмовники УП, такі рішення головкома пов'язані з втратами позицій у зоні відповідальності корпусів.

Зазначається, що 17-армійський корпус, який очолював Сіленко, стоїть у Запорізькій області, де за останній час Сили оборони втратили село Кам'янське та частину села Плавні, що розташоване на березі Дніпра. 20-й армійський корпус, який очолював Кітугін, стоїть на межі Донецької та Дніпропетровської областей, де російським окупантам вдалося прорватися на територію останньої.

Це перші кадрові зміщення від моменту переходу Сил оборони на корпусну систему управління.

Теги: #командувач #зняття #сирський #посади

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:37 12.09.2025
Сирський з командирами на місцях визначає подальші дії на покровському та добропільському напрямках

Сирський з командирами на місцях визначає подальші дії на покровському та добропільському напрямках

20:16 09.09.2025
Ворог втратив з початку року 299 тис. військових

Ворог втратив з початку року 299 тис. військових

12:53 07.09.2025
Сирський: На Покровському напрямку Сили оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі

Сирський: На Покровському напрямку Сили оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі

10:09 03.09.2025
Сирський наголосив на потребі терміново завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах

Сирський наголосив на потребі терміново завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах

08:02 24.08.2025
Сирський: Найкращий гарант незалежності – українське військо

Сирський: Найкращий гарант незалежності – українське військо

17:17 21.08.2025
Сирський відзначив результативну роботу в операційній зоні ОТУ "Донецьк"

Сирський відзначив результативну роботу в операційній зоні ОТУ "Донецьк"

14:44 20.08.2025
Сирський відвідав Донецьку область: ми звільняємо українську територію, підрозділи отримують підсилення

Сирський відвідав Донецьку область: ми звільняємо українську територію, підрозділи отримують підсилення

21:24 15.08.2025
Сирський: Збільшуємо тиск на окупантів, протидіємо спробам противника просунутися вперед

Сирський: Збільшуємо тиск на окупантів, протидіємо спробам противника просунутися вперед

05:02 12.08.2025
Сирський: На Сумському напрямку маємо певні успіхи у звільненні української землі

Сирський: На Сумському напрямку маємо певні успіхи у звільненні української землі

15:28 11.08.2025
Оперативна евакуація поранених на фронті ускладнилася, слід масштабувати застосування НРК для цього – Сирський

Оперативна евакуація поранених на фронті ускладнилася, слід масштабувати застосування НРК для цього – Сирський

ВАЖЛИВЕ

Дві людини загинули у Києві і ще одна - в Одесі - через вибух гранати у квартирі

Трамп нарешті назвав Росію агресором у війні з Україною

Заступниця голови ВРП: У нас амбітні плани до кінця цього року знайти достойну людину на посаду голови ДСА

Росіяни вдарили КАБами по Краматорську, поранено 9 людей

Мережа супутникового зв'язку Starlink поступово відновлює роботу – Бровді

ОСТАННЄ

Дві людини загинули у Києві і ще одна - в Одесі - через вибух гранати у квартирі

Зеленський відзначив держнагородами працівників нафтогазової галузі України

Качка обговорив з єврокомісаром Кубілюсом оборонну промисловість і архітектуру гарантій безпеки

За навчаннями "Захід-2025" спостерігає військовий аташе США

Двоє мирних мешканців постраждали через ворожий удар по цивільній автівці на Харківщині

На Сумщині в результаті російських атак постраждали 5 цивільних

Україна на рівні з країнами ЄС підписала декларацію про розвиток профтехосвіти до 2030 р.

ДПА у формі ЗНО може стати обов’язковою для 4 класів з 2027 р.

Зеленський нагородив танкістів

Велика Британія викликає посла Росії після безпрецедентного порушення повітряного простору НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА