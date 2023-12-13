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16:32 13.12.2023

NovaPay планує у 2025 році мати 3 млн постійних клієнтів

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NovaPay планує у 2025 році мати 3 млн постійних клієнтів

Платіжна система NovaPay, яка запустила в середу бета-версію мобільного застосунку з можливістю відкриття рахунків і випуску карток, розраховує наприкінці цього - на початку наступного року розпочати активне залучення клієнтів, повідомив фінансовий директор компанії Ігор Приходько в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Цілі - амбітні. Плануємо, що у 2025 році ми матимемо вже 3 млн постійних клієнтів, вестимемо їхні рахунки, надаватимемо платіжні послуги, картки та кредитуватимемо. І це стосується не лише приватних клієнтів, а й бізнесу", - сказав він.

Приходько зазначив, що NovaPay входить до групи компаній "Нової пошти", і її основне завдання - надавати фінансові послуги як "Новій пошті" та її клієнтам, так і українцям та бізнесу загалом.

Він нагадав, що кілька років тому компанія почала виходити за рамки "Нової пошти" і почала надавати фінансові послуги, не пов'язані з логістикою, і тепер у неї працює кілька напрямів бізнесу, які відрізняються за профілем і продуктами.

За його словами, окрім платіжного сервісу NovaPay, є ще кредитний бізнес, зареєстрований як "НоваПей Кредит". Фіндиректор пояснив, що так легше працювати щодо структурування грошових напрямів роботи: платіжний бізнес - це окрема ліцензія, кредитний - теж окрема ліцензія, і немає зв'язків.

"NovaPay отримав розширену ліцензію НБУ, що надає змогу відкривати рахунки та емітувати картки. І ось це вже можна буде назвати першим впевненим кроком виходу за рамки "Нової пошти", - додав Приходько.

Водночас він зазначив, що всі ці напрями роботи просуваються в рамках єдиної стратегії, що полягає в розвитку в Україні та Європі, як це і робить "Нова пошта".

За словами фінансового директора NovaPay, у компанії зберігається потенціал для внутрішнього зростання в послугах, пов'язаних із "Новою поштою".

"Наприклад, у нас велика кількість корпоративних клієнтів, так званий e-com сегмент. Є можливість кредитування їх для того, щоб у них з'являлися обігові кошти і зростав обіг, тим самим у них зростатиме бізнес, а цей бізнес сприятиме зростанню "Нової пошти", а логістика сприятиме розвитку фінансових послуг", - пояснив він.

Водночас, наголосив Приходько, зовнішнє зростання можливе лише за рахунок того, що компанія виходить на відкритий фінансовий ринок, до чого довго готувалася.

NovaPay - це заснований у 2001 році міжнародний фінансовий сервіс, який входить до групи компаній "Нової пошти" і забезпечує фінансові послуги онлайн та офлайн у понад 3,5 тис. відділеннях НП. Згідно з даними на сайті, у компанії працюють близько 13 тис. співробітників у 24 філіях по всій Україні.

За даними Національно банку України (НБУ), компанія посідає 35% від загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів і є лідером із переказів коштів усередині країни, проте частка здійснених через неї переказів знизилася з 45% у травні-грудні 2022 року.

NovaPay наразі є єдиною українською фінтех-компанією, яка отримала розширену ліцензію НБУ.

Теги: #плани #клієнти #novapay

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