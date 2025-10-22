Офіс групи IT-компаній FRACTAL пошкоджено внаслідок удару по садочку у Харкові

Внаслідок ворожого удару по садочку у Харкові 22 жовтня пошкоджено також офіс групи ІТ- компаній FRACTAL, повідомив засновник компанії Артем Бородатюк.

"Мої співчуття всім, хто сьогодні через обстріли росіян постраждав та втратив близьких. Удар по садочку зачепив і харківський офіс FRACTAL. Туди ворог поцілив уже втретє, але в цей раз - найбільше. Всі наші співробітники, на щастя, цілі", - написав Бородатюк у Facebook в середу.

За його словами, на фото зображено офіс , який наразі непридатний для роботи.

"Непоправно те, що загинула людина, яка працювала поблизу прильоту, і у всіх, хто пережив цю трагедію, серед яких 48 дітей, залишиться цей страшний спогад на все життя", - наголосив Бородатюк.

Як повідомлялося раніше, рятувальники повністю ліквідували пожежу, які спалахнули через удари російських безпілотників по приватному дитсадочку та прилеглим будинкам у Харкові.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено близько 60 співробітників та 13 одиниць техніки ДСНС, в тому числі психологи, піротехнічні та кінологічні розрахунки. Також на місці працювали співробітники поліції, медики, волонтери та комунальні служби м. Харкова.

Внаслідок атаки БпЛА один чоловік загинув, ще 9 людей постраждали.