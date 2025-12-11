Інтерфакс-Україна
Події
09:42 11.12.2025

Команда IT-компанії GlobalLogic з 2022р поповнилася більш ніж 1 тис. спеціалістів

1 хв читати
Команда IT-компанії GlobalLogic з 2022р поповнилася більш ніж 1 тис. спеціалістів

Українська IT-компанія GlobalLogic, що входить до групи Hitachi та є третьою найбільшою ІТ-компанією в Україні, з 2022 року залучила понад 1 тис. нових спеціалістів, йдеться у її повідомлені, присвяченому презентації книги "War-Life Balance".

"… попри всі виклики, ефективність понад 5 500 інженерів GlobalLogic залишається на довоєнному рівні. У 2026 році компанія планує долучити ще 200+ фахівців і залучати нові проєкти", – зазначила компанія у релізі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ним, наразі команда GlobalLogic залучена у понад 500 технологічних проєктів для 120+ світових компаній, серед яких замовлення для Medtech, автомобільної галузі, програмного забезпечення для протезів і соціальних проєктів.

У GlobalLogic зауважили, що вдається досягати зростання продуктивності завдяки інтеграції ШІ у процеси розробки ПЗ.

У компанії наголосили, що понад 400 її спеціалістів служать у ЗСУ, а повернулись до співпраці понад 100 ветеранів. Зазначається, що для них створено Demobilization kit та програми підтримки.

Наголошується, що Україна залишається найбільшим інженерним хабом GlobalLogic у Європі, генеруючи понад 50% регіонального виторгу, та другим найбільшим у світі.

GlobalLogic, частина Hitachi Group, об’єднує фахівців у 23 країнах світу. В Україні має офіси у Києві, Харкові, Львові та Миколаєві. Центральний офіс GlobalLogic розташований у Кремнієвій долині США.

Теги: #globallogic #it

