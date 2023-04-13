GlobalLogic презентувала у Львові "розумні" дефібрилятори та біонічний протез руки

Фахівці компанії GlobalLogic презентували на Міжнародному форумі Unbroken у Львові інноваційні розробки в галузі медичних технологій, зокрема, “розумні” дефібрилятори та систему моніторингу стану пацієнта через “хмару”.

Як повідомляють на сайті expert.com.ua, серед розробок українських інженерів GlobalLogic - система моніторингу стану пацієнта через “хмару”. Розробка дозволяє автоматично збирати дані про пацієнта й передавати їх у хмарне сховище, а звідти - у медичну систему лікарні. Це рішення спрямоване на оптимізацію збору даних та уникнення помилок під час ручного введення.

Українські інженери створюють також софт для обладнання для донації крові, яким вже користується 70% західного ринку.

Ще одна розробка, до якої залучені українські IT-спеціалісти, - “розумні” дефібрилятори. Інженери створюють програмне забезпечення для пристроїв, які проводять первинну діагностику організму хворого та визначають необхідність використання дефібрилятора.

На форумі представили також новітню розробку стартапу Allbionics.ai - біонічний протез руки, який допомагає відновити можливості людини після ампутації. Цей протез використовує спеціальні сенсори для зчитування команд з м’язів руки користувача та дозволяє виконувати різні хвати й рухи. Інженери GlobalLogic долучились до цього гуманітарного проєкту та розробили менеджмент-систему для управління та налаштування протеза, вебплатформу для подачі заявки пацієнтом на протезування, алгоритми з використанням машинного навчання для контролю та виконання команд від людини до протеза.