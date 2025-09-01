Інтерфакс-Україна
Телеком
17:25 01.09.2025

Зеленський: Відбулася презентація ШІ-помічника Дія.АІ

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

На порталі "Дія" відбулася презентація ШІ-помічника Дія.АІ, повідомив президент України Володимир Зеленський після своєї зустрічі з командою "Дії".

"Це один із перших у світі ШІ-асистентів, який може швидко знайти потрібну послугу, перевірити відомості з реєстрів чи замовити довідку про доходи. Представили нові зміни, які справді допомагатимуть і будуть корисними нашим людям", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, це державні послуги, збільшення кількості українських шкіл, що починають новий навчальний рік із програмою "Мрія", нові соціальні та ветеранські послуги, електронний суд, тестування покриття 5G, підтримка українських виробників у сфері defense tech.

 

