Інтерфакс-Україна
Події
13:29 18.09.2025

Українська громадськість обурена ситуацією довкола книжки "Голоси BLM"

4 хв читати
Українська громадськість обурена ситуацією довкола книжки "Голоси BLM"
Фото: https://www.facebook.com

Українська громадськість висловлює обурення ситуацією довкола книжки-дослідження Оксани Брюховецької "Голоси Black Lives Matter" видавництва "Човен", запланована презентація якої у Львові була скасована через погрози.

Співзасновник Громадянської платформи "Нова країна" Валерій Пекар зазначив, що це дуже прикра історія. "Човен" - одне з найкращих українських видавництв, що спеціалізується на літературі для розуміння складного світу. США - дуже важлива для нас країна, яку треба розуміти глибоко. Скасування презентації складної важливої книги через явні прояви расизму завдає значної шкоди і нашому мисленню, і нашим відносинам", - йдеться у його коментарі в мережі Facebook.

В свою чергу, кінорежисерка та письменниця Ірина Цілик заявила: "Ні, ми не країна варварів, расистів, антисемітів тощо - намагаєшся вкотре і вкотре переконати в цьому себе та інших. А потім якась така чергова історія сильно б'є по голові".

Телеведуча Марічка Падалко прокоментувала допис Цілик, написавши: "Ми ще країна поганих комунікацій".

"Ви бачили допис Видавництва "Човен" з анонсом самої презентації? Текст писав або Chat GPT, або хтось дуже давно. Не можна в країні з оголеним нервом писати такі неемпатичні тексти і не враховувати контекст. Трагедію з Іриною Заруцькою можна було делікатно інтегрувати в цей контекст, де кілька абзаців було присвячено історії руху BLM", - додала вона.

Падалко наголосила, що сумно, що довелося скасувати презентацію і що погрозам немає виправдання, але вона не розуміє людей, які розмістили некоректний на її думку анонс.

"Ця жахлива історія нагадала мені ось що. Перед виборами американського президента у 2016 році у соцмережах відбувалися бурхливі обговорення расових питань. Чорношкірих виборців закликали не голосувати за жодного з кандидатів: ані за Трампа, ані за Клінтон. Поруч із офіційним екаунтом Black Lives Matter, як гриби, виростали нові групи і сторінки з назвами на кшталт Black Matters i Blacktivist. Всі ці сторінки і групи розганяли наративи про расові протести, про нелегітимність влади, де домінують білі, про смерті темношкірих в руках білих поліцейських", - написала комунікаційниця Ярина Ключковська, коментуючи допис видавництва.

За її словами, як потім виявилося, все це було справою рук російських спецслужб, зокрема, через бото-ферми.

"І ось ця ганебна історія з презентацією книжки у Львові - хіба не вгадується той сам почерк тут? Ще раз наголошу: російські "актівниє мєрапріятия" не працювали б, якби люди не допомагали б їм, стаючи корисними ідіотами в руках умілих маніпуляторів. Я вже дуже, дуже давно не чула про якісь помітні прояви расизму в Україні. Востаннє - мабуть, у 2012 році, коли ті ж росіяни організували низку провокацій, щоб дискредитувати Україну напередодні футбольного Євро-2012", - написала вона.

В той же час, Ключковська додала, що це не значить, що в Україні немає людей з расистськими та ксенофобськими настроями, але це маргінальна історія.

"І Росія чудово вміє підсвічувати, підігрівати і витягати на світ Божий всі найсмердючіші недоїдки з найдальших звалищ і подавати їх як мейнстрім. Будьмо мудрішими! Не даймо ворогові перетворити нас на зброю проти самих себе", - наголосила комунікаційниця.

Директорка державного підприємства Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" Олеся Островська-Люта також критично відреагувала на ситуацію з погрозами видавництву.

"Боже, який жах. Ця книжка Оксани Брюховецької лежить у мене на столі у вітальні. Ще не розгорнута. Якось руки не доходили. Почну її читати прямо сьогодні. І сподіваюся, що матиму нагоду вибачитися перед Терреллом Старром. Який же сором. Жах і сором", - написала вона в коментарі до допису видавництва.

Крім того, на історію відреагувало багато інших журналістів, громадських діячів і письменників.

Як повідомлялось, 18 вересня українське видавництво "Човен" заявило, що скасувало заплановану у Львові презентацію книжки-дослідження Оксани Брюховецької "Голоси Black Lives Matter" через погрози. Зокрема зазначалося, що заяви коментаторів переважно зводилося до маніпуляцій трагедією Ірини Заруцької та тим фактом, що її вбивцею став чорношкірий американець.

26 серпня чоловік завдав смертельних ран ножем 23-річній українській біженці Ірині Заруцькій на одній із станцій легкорейкового транспорту у Шарлотті (Північна Кароліна, США). Звинувачення у вбивстві першого ступеня було висунуто 34-річному бездомному Декарлосу Брауну-молодшому.

Теги: #презентація #голоси_black_lives_matter #човен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:42 18.09.2025
Видавництво "Човен" через погрози скасувало презентацію книжки "Голоси BLM"

Видавництво "Човен" через погрози скасувало презентацію книжки "Голоси BLM"

17:19 11.09.2025
Презентація першого українського роману, написаного поглядом, відбулася в Києві – "Проти вітру" Марини Бородіної

Презентація першого українського роману, написаного поглядом, відбулася в Києві – "Проти вітру" Марини Бородіної

17:25 01.09.2025
Зеленський: Відбулася презентація ШІ-помічника Дія.АІ

Зеленський: Відбулася презентація ШІ-помічника Дія.АІ

10:18 29.08.2025
Держстат планує восени презентувати новий сайт

Держстат планує восени презентувати новий сайт

11:55 18.08.2025
Проєкт Плану дій уряду передбачає 12 стратегічних пріоритетів, перший - оборона і безпека

Проєкт Плану дій уряду передбачає 12 стратегічних пріоритетів, перший - оборона і безпека

19:32 25.07.2025
Китайська Unitree Robotics продаватиме людиноподібного робота дешевше за $6 тис.

Китайська Unitree Robotics продаватиме людиноподібного робота дешевше за $6 тис.

18:57 09.07.2025
Усик представить відтворену мозаїку "Боривітер" Алли Горської у Лондоні – ЗМІ

Усик представить відтворену мозаїку "Боривітер" Алли Горської у Лондоні – ЗМІ

02:33 22.05.2025
У Києві презентували документальний фільм про депортованих Росією дітей

У Києві презентували документальний фільм про депортованих Росією дітей

21:00 06.05.2025
Група Єрмака-Макфола презентувала четвертий План дій для посилення економічного тиску на Росію

Група Єрмака-Макфола презентувала четвертий План дій для посилення економічного тиску на Росію

16:29 23.01.2025
"Суспільне" презентувало пісні та провело жеребкування фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2025"

"Суспільне" презентувало пісні та провело жеребкування фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2025"

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль про забезпечення 1000 дронів-перехоплювачів на добу: найближчим часом цей рівень буде реалізований

Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем – Шмигаль

ППО знешкодила вночі 48 з 75 ворожих дронів, зафіксовані влучання в 6 локаціях

Окупанти за добу втратили 930 осіб та 122 од. спецтехніки

Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

ОСТАННЄ

У Харкові затримали різноробочого, який планував коригування ворожих ударів

Шмигаль про забезпечення 1000 дронів-перехоплювачів на добу: найближчим часом цей рівень буде реалізований

СБУ підтверджує діпстрайк дронами на 1400 км по "Газпром Нафтохім Салават" в РФ

Закон про професійну освіту набув чинності

Трамп вимагає від ЄС неможливих санкцій проти РФ, щоб самому уникнути їх запровадження, вважають дипломати

Оборонно-промислові підприємства України та Польщі посилять співпрацю - Шмигаль

Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем – Шмигаль

Мінекономіки ініціює гранти на будівництво овочесховищ

Підпал трави знищив одразу 18 російських офіцерів під окупованими Пологами

Повну енергоавтономність мають 53% медзакладів спроможної мережі, прифронтових територій та Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА