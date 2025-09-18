Українська громадськість обурена ситуацією довкола книжки "Голоси BLM"

Фото: https://www.facebook.com

Українська громадськість висловлює обурення ситуацією довкола книжки-дослідження Оксани Брюховецької "Голоси Black Lives Matter" видавництва "Човен", запланована презентація якої у Львові була скасована через погрози.

Співзасновник Громадянської платформи "Нова країна" Валерій Пекар зазначив, що це дуже прикра історія. "Човен" - одне з найкращих українських видавництв, що спеціалізується на літературі для розуміння складного світу. США - дуже важлива для нас країна, яку треба розуміти глибоко. Скасування презентації складної важливої книги через явні прояви расизму завдає значної шкоди і нашому мисленню, і нашим відносинам", - йдеться у його коментарі в мережі Facebook.

В свою чергу, кінорежисерка та письменниця Ірина Цілик заявила: "Ні, ми не країна варварів, расистів, антисемітів тощо - намагаєшся вкотре і вкотре переконати в цьому себе та інших. А потім якась така чергова історія сильно б'є по голові".

Телеведуча Марічка Падалко прокоментувала допис Цілик, написавши: "Ми ще країна поганих комунікацій".

"Ви бачили допис Видавництва "Човен" з анонсом самої презентації? Текст писав або Chat GPT, або хтось дуже давно. Не можна в країні з оголеним нервом писати такі неемпатичні тексти і не враховувати контекст. Трагедію з Іриною Заруцькою можна було делікатно інтегрувати в цей контекст, де кілька абзаців було присвячено історії руху BLM", - додала вона.

Падалко наголосила, що сумно, що довелося скасувати презентацію і що погрозам немає виправдання, але вона не розуміє людей, які розмістили некоректний на її думку анонс.

"Ця жахлива історія нагадала мені ось що. Перед виборами американського президента у 2016 році у соцмережах відбувалися бурхливі обговорення расових питань. Чорношкірих виборців закликали не голосувати за жодного з кандидатів: ані за Трампа, ані за Клінтон. Поруч із офіційним екаунтом Black Lives Matter, як гриби, виростали нові групи і сторінки з назвами на кшталт Black Matters i Blacktivist. Всі ці сторінки і групи розганяли наративи про расові протести, про нелегітимність влади, де домінують білі, про смерті темношкірих в руках білих поліцейських", - написала комунікаційниця Ярина Ключковська, коментуючи допис видавництва.

За її словами, як потім виявилося, все це було справою рук російських спецслужб, зокрема, через бото-ферми.

"І ось ця ганебна історія з презентацією книжки у Львові - хіба не вгадується той сам почерк тут? Ще раз наголошу: російські "актівниє мєрапріятия" не працювали б, якби люди не допомагали б їм, стаючи корисними ідіотами в руках умілих маніпуляторів. Я вже дуже, дуже давно не чула про якісь помітні прояви расизму в Україні. Востаннє - мабуть, у 2012 році, коли ті ж росіяни організували низку провокацій, щоб дискредитувати Україну напередодні футбольного Євро-2012", - написала вона.

В той же час, Ключковська додала, що це не значить, що в Україні немає людей з расистськими та ксенофобськими настроями, але це маргінальна історія.

"І Росія чудово вміє підсвічувати, підігрівати і витягати на світ Божий всі найсмердючіші недоїдки з найдальших звалищ і подавати їх як мейнстрім. Будьмо мудрішими! Не даймо ворогові перетворити нас на зброю проти самих себе", - наголосила комунікаційниця.

Директорка державного підприємства Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" Олеся Островська-Люта також критично відреагувала на ситуацію з погрозами видавництву.

"Боже, який жах. Ця книжка Оксани Брюховецької лежить у мене на столі у вітальні. Ще не розгорнута. Якось руки не доходили. Почну її читати прямо сьогодні. І сподіваюся, що матиму нагоду вибачитися перед Терреллом Старром. Який же сором. Жах і сором", - написала вона в коментарі до допису видавництва.

Крім того, на історію відреагувало багато інших журналістів, громадських діячів і письменників.

Як повідомлялось, 18 вересня українське видавництво "Човен" заявило, що скасувало заплановану у Львові презентацію книжки-дослідження Оксани Брюховецької "Голоси Black Lives Matter" через погрози. Зокрема зазначалося, що заяви коментаторів переважно зводилося до маніпуляцій трагедією Ірини Заруцької та тим фактом, що її вбивцею став чорношкірий американець.

26 серпня чоловік завдав смертельних ран ножем 23-річній українській біженці Ірині Заруцькій на одній із станцій легкорейкового транспорту у Шарлотті (Північна Кароліна, США). Звинувачення у вбивстві першого ступеня було висунуто 34-річному бездомному Декарлосу Брауну-молодшому.