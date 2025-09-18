Видавництво "Човен" через погрози скасувало презентацію книжки "Голоси BLM"

Фото: https://www.facebook.com

Українське видавництво "Човен" скасувало заплановану у Львові презентацію книжки-дослідження Оксани Брюховецької "Голоси Black Lives Matter" через погрози.

"Ситуація, яка склалася довкола презентації у Львові важливої книжки-дослідження Оксани Брюховецької "Голоси BLM", змусила нас прийняти рішення про скасування події. Упродовж останніх днів ми отримували у соцмережах безліч брутальних, расистських, ненависницьких коментарів та погроз на адресу авторки і видавництва щодо запланованої події. Складно було зрозуміти, звідки ці люди і чому вони це пишуть", - йдеться у повідомленні видавництва в соціальних мережах.

Зазначається, що серед коментаторів було чимало ботів, але були цілком реальні українці.

"Жоден з них не читав книжки, не розуміє контексту, про який писала авторка, і чому це дослідження є важливим для українських читачів саме в час російської агресії проти України… Усе зводилося до маніпуляцій трагедією Ірини Заруцької та тим фактом, що її вбивцею став чорношкірий американець", - йдеться у повідомленні.

У видавництві розповіли, що "Голоси BLM" написана восени 2024 року, а вийшла друком на початку липня цього року.

"Поєднати книжку та трагедію, що сталася, могли або провокатори, або люди, якими легко маніпулювати. Або ж ці люди дійсно такими є – вони ненавидять інших власне за їхню іншість, зокрема за колір шкіри", - наголосили в "Човні".

Також там повідомили, що, крім онлайн-агресії, були дзвінки з погрозами, зокрема авторці книги.

"Човен" видає книжки, які допомагають читачам зрозуміти, наскільки складним є сучасний світ і як багато нам потрібно зрозуміти й зробити, аби вибороти у ньому гідне місце для себе, аби не залишитись наодинці з ворогом в час великої війни. Про це, зокрема, і пише у "Голосах BLM" Оксана Брюховецька", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, 26 серпня чоловік завдав смертельних ран ножем 23-річній українській біженці Ірині Заруцькій на одній із станцій легкорейкового транспорту у Шарлотті (Північна Кароліна, США). Звинувачення у вбивстві першого ступеня було висунуто 34-річному бездомному Декарлосу Брауну-молодшому.