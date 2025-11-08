Інтерфакс-Україна
19:28 08.11.2025

У Києві за участі ГУР презентували багатотомну книгу "Війни в лабіринтах. Історія спеціальних служб 1919-1945 рр."

Фото: https://www.facebook.com/

У Києві презентували п’ятитомну монографію "Війни в лабіринтах. Історія спеціальних служб 1919-1945 рр." автора Ігоря Ландера видавництва "Фоліо".

У презентації видання взяли участь співробітники Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО).

image

"Мій багаторічний досвід видавця говорить про те: як тільки з'являється якесь велике дослідження, яке закриває певну тему, зазвичай це дослідження треба перекласти з англійської... І я вперше за 35 років керування видавництвом стикаюся з такою фундаментальною роботою, яка дійсно закриває для українського читача таку тему як історія спецслужб", - підкреслив письменник і видавець, директор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький.

Більшість матеріалів, представлених у монографії, оприлюднювалися вперше. Видання містить раніше невідомі архівні документи багатьох країн і було проілюстроване унікальними фото. За словами автора, попри те, що книга присвячена розвідці різних країн світу, в його зібранні розповідається про багато викликів, перед якими опинилася і Україна.

"Деякі моменти наше керівництво знало, і може дати на багато питань навіть більш адекватну відповідь. Проте кому буде цікава ця книга?.. Вона буде цікава й тим, хто цікавиться історією, в тому числі історією 20 ст... Книга аналізує політичні, військові, історичні, технологічні процеси. І показує, як та чому все це відбувалося саме так", - зазначає Ландер.

Як зазначив колишній заступник начальника ГУР МО, генерал-майора Ілля Павленко, монографія дає можливість отримати повне уявлення про діяльність різноманітних спецслужб.

"Мушу сказати, що ці п'ять книжок дають можливість отримати повне уявлення про діяльність різноманітних спецслужб, дає можливість вивчати історію, вивчати особистості через ті події, які були викладені в призмі діяльності спецслужб", - зауважив він.

Зазначається, що Ігор Йосипович Ландер – автор понад 20 монографій та навчальних посібників з історії спецслужб, опублікованих у трьох країнах.

