17:19 11.09.2025

Презентація першого українського роману, написаного поглядом, відбулася в Києві – "Проти вітру" Марини Бородіної

Книга "Проти вітру" української письменниці Марини Бородіної вийшло у видавництві "Фоліо" накладом 1000 примірників, також вже доступна електронна версія книги та аудіоверсія.

Під час презентації книги в Українському домі в четвер авторка долучилася онлайн, відповіла на запитання аудиторії та поділилася власним баченням книги.

Бородіна живе з діагнозом БАС (боковий аміотрофічний склероз), через який понад 70% її тіла паралізоване, проте завдяки інноваційному пристрою Tobii Dynavox, що дозволяє писати рухом очей, вона створила повноцінний роман.

У книзі "Проти вітру" переплітаються автобіографічні спогади авторки та образ романізованого персонажа Алекса – воїна-добровольця, який після фронту знаходить нове джерело сили. Авторка відзначає, що її роман – це не про хворобу, а про життя, вдячність і свободу. "Тіло може втрачати сили, але душа завжди залишається вільною", – сказала вона.

