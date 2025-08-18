Інтерфакс-Україна
Економіка
11:55 18.08.2025

Проєкт Плану дій уряду передбачає 12 стратегічних пріоритетів, перший - оборона і безпека

Проєкт Програми дій Кабінету міністрів України передбачає 12 стратегічних пріоритетів, першим з яких є оборона і безпека.

Згідно з презентацією проєкту Програми, перший пріоритет уряду передбачає наступне: "Залучення додаткового фінансування від партнерів для виробництва зброї і забезпечення армії. Бюджет війни на 2026 рік: $120 млрд (Україна+партнери). Не менше 50% коштів на озброєння витрачається на закупівлю української зброї. Трансформація сил оборони. Єдина політика будівництва фортифікацій і захисних споруд, радіоелектронної боротьби і захисту неба. Масштабування внутрішнього виробництва за датською моделлю. Запуск Defence City та розвиток інновацій. Покращені умови служби".

Ще одним пріоритетом уряду є антикорупція, що передбачає прозору, швидку та безпечну взаємодію держави з громадянином і бізнесом. "Для цього впроваджуємо дорожні карти з ЄС та запускаємо новий Митний кодекс. Також додаємо нові цифрові сервіси – е-Нотаріат, е-Суд, ЦНАП 2.0, які знижують корупцію та підвищують ефективність взаємодії з державою", - йдеться в проекті.

Наступним пріоритетом є євроінтеграція, зокрема, готовність відкрити всі 6 переговорних кластерів про вступ в Європейський Союз.

"Добробут. Відновлення прифронтових території та підтрика ВПО — єдина міжурядова програма компенсації за втрачене житло для ВПО, майно яких залишилося на тимчасово окупованих територіях, страхування ризиків для бізнесу, підтримки аграріїв і безпекової інфраструктури. Акумуляція мінімум 25 млрд грн на ключові потреби громад з різних програм у 2025 році і понад 50 млрд грн в 2026-му. Спеціальний економічний режим у прифронтових регіонах: умови для бізнесу та працевлаштування. Індексація та розвиток пенсійних і соціальних програм", - йдеться пункті четвертого пріоритету.

Також серед пріоритетів ветеранська політика, що передбачає запуск комплексної програми підтримки ветеранів; масштабування центрів, реабілітаційні послуги, фінансову підтримку; зручні сервіси для військовослужбовців та ветеранів в "Дії".

"Бізнес. Мораторій на перевірки бізнесу (5 років), прискорена приватизація, стимули для виробництва в Україні, залучення приватного сектора в інфраструктуру та відновлення, відкриття ринків та експорт,дерегуляція, інвестфонди (з США та ЄС)", - йдеться у наступному пріоритеті.

Пріоритет "макрофінанси та реформи" передбачає: $37 млрд допомоги на 2026 та 2027-й рік, аудит видатків, виведення економіки з тіні, нову програма МВФ, новий Митний кодекс. Серед іншого, пріоритетами є здоров’я та спорт, що передбачає: програма раннього виявлення та профілактики неінфекційних захворювань; медичну інфраструктуру, реабілітацію, протезування, кадрове забезпечення й умови роботи, зокрема в селах та на територіях, де ведуться бойові дії.

"Освіта та наука. Реформа оплати праці педагогів, безоплатне шкільне харчування, якісна та доступна очна та дистанційна освіта, технології для онлайн; реформа професійної освіти та фінансування науки", - йдеться в освітньому пріоритеті.

Щодо культури, то пріоритетними напрямками є: відновлення та збереження культурної спадщини, інституціоналізація пам’яті, стимулювання розвитку креативного підприємництва та стійких інституцій культури.

"Відбудова. Створення Фонду Відновлення та комплексного Плану Відновлення України. Великі інфраструктурні проєкти, відновлення житла, логістики та інфраструктури, проєкт "комплексне відновлення", зв'язок з регіонами та кожною громадою. PIM та SPP. Спеціальні програми для повернення українців – житло, робота та соціальна підтримка. Створення хабів у пілотних країнах. Також серед пріоритетів "Зимова стабільність", що передбачає: безпеку критичної інфраструктури від дронів та ракетних ударів; енергетичну та фізичну безпека громадян і бізнесу; гарантії безперебійного енергопостачання для громадян і бізнесу протягом опалювального сезону 2025/2026".

Згідно із законом про Кабінет міністрів, Програма діяльності уряду подається до Верховної Ради прем’єр-міністром у строк до одного місяця з дня формування Кабміну. Програма вважається схваленою, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу Ради.

Згідно з Конституцією України питання про відповідальність Кабміну не може розглядатися Радою протягом року після схвалення Програми діяльності уряду.

17 липня Верховна Рада призначила новий склад уряду. Кабмін очолила Юлія Свириденко, яка досі обіймала посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки України.

