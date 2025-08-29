Інтерфакс-Україна
Події
10:18 29.08.2025

Держстат планує восени презентувати новий сайт

Державна служба статистики України (Держстат) зараз активно працює над розробкою нового сайту, більш зручного для користувачів, який хоче презентувати восени цього року, повідомив глава Держстату Арсен Макарчук.

"Важливий не тільки продукт, але й його обгортка, подача… Нам потрібно стати ближчими і кращими у подачі нашого продукту. Він (сайт) має стати місцем, де статистика відповідає на питання, дозволяє бачити країну через дані, а не просто вивантажується у форматі excel", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Макарчук зазначив, що відповідно до законодавства і до сформованої практики в офіційних документах в Держстаті оперують терміном "користувач", але для нього принципово розглядати того, для кого працюємо статистичне відомство, не як користувача, а як клієнта.

"Що таке клієнт? Власне – економічний агент, який робить усвідомлений вибір на користь використання ваших продуктів або відмови від їх використання, якщо цей продукт не задовольняє. Щоб задовільнити нашого клієнта, нам необхідно надати йому те, що йому потрібно", – наголосив Макарчук, який очолив Держстат на початку березня, а до цього багато років працював у Національному банку.

За його словами, якщо Держстат не можемо задовільнити потребу клієнта в даних, то клієнт задовільнить її в якомусь іншому місці, нехай і з гіршою якістю даних, тоді як державне статвідомство залишиться "за бортом".

У якості прикладу новий голова навів оцінку індексу споживчих цін, яку він хотів би пришвидшити, бо деякі клієнти можуть використовувати замість офіційної статистики вебскрейпінг – автоматизований процес збору великих обсягів даних в Інтернеті.

Іншим прикладом Макарчук назвав оцінку чисельності населення, яку Держстат з об'єктивних причин не публікує з 2022 року, і тому багато клієнтів – від центральних органів виконавчої влади до міжнародних організацій – спираються на певні свої оцінки, як, наприклад, Інститут демографії з оцінкою від 28 до 34 млн.

"Свої оцінки проводить Світовий банк, Міжнародний валютний фонд. Які методології під капотом, ми не знаємо. Це багато в чому припущення, а не точні оцінки, але за відсутністю нашого продукту використовують інші. І загроза в тому, що в якийсь момент у нас не залишиться клієнтів. Якщо ми не будемо пропонувати хороший продукт, який відповідає їхнім вимогам, вони знаходитимуть інші джерела", – підсумував Макарчук.

Теги: #презентація #держстат #сайт

